Nuevas revelaciones sobre los efectos estimulantes de los medicamentos TDAH

Recientes estudios muestran que medicamentos como Adderall y Ritalin afectan principalmente áreas del cerebro responsables de la alerta y la recompensa, en lugar de las redes de atención.

La investigación, basada en datos del Adolescent Brain Cognitive Development Study, evaluó escáneres cerebrales de adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Confirmó que el uso de estimulantes activa redes cerebrales que facilitan la concentración a través de la excitación y la anticipación del placer.

Los estimulantes aumentan los niveles de norepinefrina y dopamina. La norepinefrina mejora la preparación para la acción, mientras que la dopamina eleva la percepción de recompensas durante tareas mundanas, lo cual puede ayudar a los niños con TDAH a sobrellevar tareas desafiantes.

Implicaciones para la práctica clínica

El Dr. Kay, uno de los autores del estudio, resalta la importancia de considerar factores como la privación del sueño antes de recurrir a fármacos. La investigación sugiere que los escáneres cerebrales podrían ser una herramienta útil para identificar a aquellos niños que más se beneficiarían de la medicación.

Expertos advierten que no todos los estimulantes funcionan de la misma manera para cada individuo. Un enfoque más específico y basado en la neurociencia podría mejorar los diagnósticos y tratamientos para el TDAH en la infancia.

Diferencia en la respuesta a estimulantes

Existen diferencias notables en la respuesta a los estimulantes entre adolescentes y adultos, principalmente debido a la maduración incompleta del cerebro adolescente.

Diferencias cerebrales. Los cerebros de los adolescentes muestran mayor sensibilidad en regiones como el estriado dorsal, lo que genera respuestas más intensas a las recompensas asociadas con estimulantes, a diferencia de los adultos cuya actividad neuronal es menos reactiva. Esto se observa en estudios con ratas, donde los adolescentes exhiben activación neuronal más pronunciada durante tareas motivadas por recompensas.

Implicaciones en TDAH. En el tratamiento del TDAH, los estimulantes son efectivos en ambos grupos, pero los adolescentes reciben preferentemente formulaciones de acción prolongada, y los efectos terapéuticos son algo menores que en niños, aunque persisten en adultos. Los adultos usan más estimulantes de acción inmediata, con ajustes graduales de dosis para equilibrar eficacia y efectos secundarios.

Riesgos de abuso. Los adolescentes enfrentan mayor vulnerabilidad a la adicción por el desequilibrio entre sistemas estimuladores hiperactivos y mecanismos inhibitorios subdesarrollados, incrementando el riesgo de consumo experimental y nocivo. En contraste, los adultos tienen mejor autocontrol, aunque el abuso de estimulantes como cocaína o metanfetaminas está en aumento entre jóvenes.

