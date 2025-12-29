Sheinbaum pide esclarecer con “mucho rigor” que fue lo que pasó en el descarrilamiento del tren Interoceánico en Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Fiscalía General de la República y a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) esclarecer “con mucho rigor” que fue lo que ocurrió en el descarrilamiento del tren Interoceánico que dejó 13 personas muertas en el estado de Oaxaca.

“Segundo, esclarecer, para ello hay dos instituciones, esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió. Hay dos instituciones la primera es la Fiscalía General de la República, también participa la Fiscalía Estatal… Y también la agencia reguladora de trenes, más bien la Agencia Reguladora de Transportes que coordina el maestro Andrés Lajous. Él tiene por norma hacer una revisión también pero como en este caso hubo personas fallecidas y lesionadas la Fiscalía tiene que participar. Lo segundo muy importante el análisis con rigor de qué ocurrió, qué causó este accidente”, señaló.

Sheinbaum pide investigar accidente de tren en Oaxaca. Crédito: José Méndez | EFE

Tras ofrecer su pésame y solidaridad a las familias de las víctimas del accidente, la mandataria mexicana dijo que otra de las prioridades es garantizar la seguridad del tren Interoceánico para que siga operando.

“El tercero es garantizar la seguridad del tren interoceánico y para ello también tiene que trabajar la agencia y vamos a revisar con la Secretaría de Marina para que tengamos la certeza de que la vía y todo lo demás estén en condiciones para operar nuevamente“, dijo.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo adelantó que viajará al estado mexicano de Oaxaca para supervisar las labores de atención a las víctimas del accidente.

“Garantizar número uno la de las víctimas y a sus familiares, lo primero. Más tarde yo me voy a trasladar para allá para hablar con las familias”, sostuvo.

Descarrila tren Interoceánico en Oaxaca, México. Crédito: Secretaría de Marina | EFE

Por su parte el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, precisó que la Agencia de Transporte Ferroviario, quien es titular Andrés Lajous Loaeza, hará la evaluación de los hechos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal.

“Se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como Pulset”, explicó, al detallar que funciona como una “caja negra ferroviaria”.

El almirante Raymundo también explicó que el accidente ocurrió ayer domingo 28 de diciembre a las 09:28 hora local (15:28 GMT) sobre la línea Z del tren “Istmeño”, entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el sureño estado de Oaxaca.