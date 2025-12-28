Descarrilamiento del Tren Interoceánico al sur de México deja 13 muertos

El tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al sur de México, sufrió un descarrilamiento en la Línea Z, a la altura de Nizanda, Oaxaca. En el transporte viajaban 250 personas y 13 de ellas perdieron la vida.

Tras el accidente, la Secretaría de Marina, encargada de la administración de esta red portuaria y ferroviaria al sur de país, detalló que “derivado de este accidente 139 personas se encuentran fuera de peligro, 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad, y lamentablemente 13 personas perdieron la vida”.

El Corredor Interoceánico destacó que la atención a los afectados fue la máxima prioridad. Crédito: Secretaría de Marina México | Cortesía

Durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, aseguró, la institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

Luego de la noticia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que “Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado”.

Por su parte, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que se inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del tren Transístmico.

La fiscal informó que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

Marina confirmó descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca. Crédito: Secretaría de Marina México | Cortesía

Así mismo, la Secretaría de Marina informó que se mantienen coordinaciones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar las causas de los hechos, así como las acciones necesarias para recuperar la operatividad de la vía férrea, priorizando la seguridad de las personas, la infraestructura y el entorno.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales, así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, mencionó.

