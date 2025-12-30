Anthony Hopkins comparte emotivo testimonio tras cumplir 50 años de sobriedad

En un inesperada, pero conmovedora celebración por su medio siglo de sobriedad, el actor Anthony Hopkins habló como nunca antes sobre la noche que marcó un antes y después en su historia de alcoholismo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Por medio de una publicación en Instagram, el protagonismo de historias como “The Elephant Man” y “A Bridge Too Far” recordó los detalles del accidente que protagonizó hace 50 años y con el que estuvo a punto de perder la vida.

“Hace 50 años hoy, casi muero por manejar mi coche en un apagón etílico. Así eran las cosas. Pero me di cuenta en ese momento que estaba divirtiéndome demasiado. Eso se llama alcoholismo“, comienza su escrito el histrión.

En el clip difundido desde su perfil oficial, la estrella de Hollywood afirma que su vida dio un giro de 180 grados cuando sacó de su vida al alcohol: “La vida es mucho mejor”, sentenció.

Asimismo, extendió unas palabras a quienes atraviesan una situación similar a la suya hace 50 años: “Les deseo a todos que elijan la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida… vida”, recalcó para finalizar su video, no sin antes desear un feliz año nuevo a su comunidad digital, compuesta por poco más de seis millones de seguidores.

Esta no es la primera vez que Anthony Hopkins rompe el silencio sobre su batalla con el alcohol. Es en las páginas de su libro “We Did Ok, Kid” que saca a relucir el origen de su relación con este vicio, atribuyéndolo a su infancia y adolescencia marcadas por el maltrato físico, verbal y la exclusión social.

De acuerdo con su escrito, el punto de quiebre dentro de su adicción se dio el 29 de diciembre de 1975, cuando bajo un estado de embriaguez severa, condujo desde Arizona hasta Beverly Hills y perdió la memoria en el trayecto.

“Me enteré cuando fui a mi agente y dije: ‘Alguien se robó mi coche’. Me contestó: ‘No lo robaron. Te encontramos en la carretera. Ahora estarías en la cárcel si no te hubiéramos recogido’. Pude haber matado a alguien, incluso a toda una familia”, profundizó en su libro de memorias.

La gran decisión de dejar atrás el alcohol se dio en ese momento: “Oí una voz que me preguntó:‘¿Quieres vivir o morir?’ Respondí: ‘Quiero vivir’. El deseo de beber desapareció. Eso fue a las 11 de la mañana”, señaló.

