Cynthia Erivo revela el estricto régimen que sigue para cuidar su voz

En medio del éxito obtenido con su rol de ‘Elphaba’ en la saga “Wicked”, la actriz y cantante Cynthia Erivo se sinceró como nunca antes sobre el estricto régimen de cuidados al que se somete para garantizar el bienestar de su mayor herramienta de trabajo: la voz. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En una charla con “The Hollywood Reporter”, la estrella de Hollywood confesó que al encontrarse en la etapa de preparación para su nuevo proyecto en el teatro, la puesta en escena “Drácula”, su rutina diaria se caracteriza por muchos cuidados a los que no todos estaría dispuestos a someterse.

De acuerdo con su testimonio, la clave para unas cuerdas vocales sanas es no beber alcohol, no fumar, evitar comer en los aviones y viajar con su propia provisión de agua y té.

Este último punto es tan importante para ella que no importa el rincón del mundo que tenga que visitar, cuenta con una taza especial que la acompaña a todas partes.

“Alguien hizo un meme de la taza que llevo conmigo porque la llevo a todas partes. La tengo en varios colores. No voy a estar sin ella porque quiero que mi té siempre esté lo suficientemente caliente para hidratarme“, detalló.

Aunque para muchos estas medidas podrían sonar exageradas, Cynthia Erivo tiene claro que el éxito no viene sin compromisos: “Así es como existo. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que esté bien, excepto, aparentemente, tomarme un descanso“, complementó.

Para finalizar, la famosa respondió a los cuestionamientos sobre su proceso de elección de proyectos. Al respecto, indicó que: “Si siento que es algo que me va a obligar a descubrir otra parte de mi carácter o de quién soy, entonces digo que sí”.

Seguir leyendo:

• Cynthia Erivo rompe el silencio sobre su gesto protector con Ariana Grande en Singapur

• Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean frase viral de Wendy Guevara y Las Perdidas

• Ariana Grande y Cynthia Erivo sellan su amistad de ‘Wicked’ con un tatuaje conjunto