Juez aprobó que datos de Medicaid de inmigrantes sean compartidos con ICE

Un juez federal de California autorizó al gobierno estadounidense a compartir información básica de inscripción a Medicaid sobre personas que residen ilegalmente en el país con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, una decisión que refuerza la estrategia de deportaciones de la administración Trump.

El magistrado Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, sostuvo que la legislación vigente permite el traspaso de datos limitados de identificación y ubicación, siempre que se excluyan historiales médicos u otra información clínica sensible de los beneficiarios del programa.

“El intercambio de dicha información está claramente autorizado por la ley y las agencias han explicado adecuadamente sus decisiones”, señaló el juez en su resolución emitida el lunes, escribió el magistrado Vince Chhabria.

El fallo levanta las restricciones que permanecían vigentes desde julio, cuando fiscales generales demócratas de 22 estados presentaron una demanda para bloquear la política federal, y habilita a ICE a utilizar los registros desde el 6 de enero en procedimientos de control migratorio.

La causa fue impulsada por el fiscal general de California, Rob Bonta, quien advirtió que permitir el acceso a datos de Medicaid podría disuadir a personas vulnerables de buscar atención médica de emergencia, aun cuando la ley federal obliga a los estados a ofrecer cobertura limitada sin importar el estatus migratorio.

Alcance limitado y fuertes cuestionamientos a la política federal

Chhabria estableció límites estrictos sobre el tipo de información que podrá compartirse, restringiendo el intercambio a datos básicos como nombre, dirección, número telefónico, fecha de nacimiento, estatus migratorio y números de identificación de Medicaid, mientras que los historiales clínicos seguirán protegidos.

El juez criticó además la falta de claridad en las políticas del gobierno para justificar un uso más amplio de la información y cuestionó que no se haya explicado con precisión qué otros datos serían necesarios ni cuáles serían los riesgos asociados a su divulgación.

“Más allá de la información básica discutida anteriormente, las políticas son totalmente confusas y no parecen ser el producto de un proceso coherente de toma de decisiones”, escribió el magistrado Vince Chhabria.

El fallo se produce en un contexto de endurecimiento de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, quien ha promovido una mayor coordinación entre agencias federales y el uso de bases de datos gubernamentales para localizar a inmigrantes indocumentados y acelerar procesos de deportación.

Aunque las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos no califican para Medicaid completo, sí pueden recibir Medicaid de emergencia para tratamientos vitales en salas de guardia, un beneficio que, según los estados demandantes, quedaría bajo amenaza si los datos se utilizan con fines migratorios.

Desde la oficina del fiscal general de California expresaron su malestar por la decisión judicial. “Estamos decepcionados por el fallo que permite compartir algunos datos de Medicaid con ICE”, señaló el equipo de Rob Bonta en un comunicado oficial.