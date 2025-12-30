Ofertón de fin de año en Walmart: pendrive de 2 TB baja de $69 a $29

Walmart se sumó a las ofertas de fin de año con una promoción que no pasa desapercibida para los amantes del almacenamiento digital: una unidad flash USB de 2 TB, cuyo precio pasó de $68.99 a $28.99, lo que representa un ahorro directo de $40.

Este tipo de productos suele captar la atención de estudiantes, trabajadores remotos y usuarios que buscan una forma práctica de guardar archivos sin depender exclusivamente de la nube.

Un pendrive de gran capacidad a precio reducido

La unidad flash USB de 2 TB destaca por su capacidad de almacenamiento masivo, suficiente para guardar alrededor de 409,600 fotos, además de videos, documentos, música y respaldos completos de computadoras.

Se trata de una opción pensada para quienes manejan grandes volúmenes de información y prefieren llevarla consigo.

El dispositivo es compatible con computadoras de escritorio y portátiles, y admite conexiones USB 3.0 y USB 2.0, lo que permite utilizarlo tanto en equipos recientes como en modelos más antiguos, sin configuraciones adicionales.

Uno de los puntos fuertes del producto es su construcción robusta. Cuenta con un cuerpo de aleación de zinc y un llavero metálico integrado, diseñado para resistir el uso frecuente.

Además, incorpora un sistema giratorio de 360 grados que protege el conector USB cuando no está en uso, reduciendo el riesgo de daños.

Su diseño compacto facilita la portabilidad. Puede sujetarse a llaves, mochilas o bolsos, lo que lo convierte en un accesorio práctico para quienes se desplazan constantemente entre casa, oficina o universidad.

Según la descripción del producto, en el sitio web de Walmart, la unidad utiliza memoria flash de grado A+, con una vida útil estimada de más de 50,000 ciclos de lectura y escritura. Esto la posiciona como una alternativa pensada para el uso continuo.

El acabado en color plateado le da una apariencia sobria y profesional.