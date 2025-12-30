VIDEO: policías rescatan a mujer en crisis que intentaba saltar de un puente en Tennessee

Oficiales de la Patrulla de Carreteras de Tennessee rescataron el viernes a una mujer que, según las autoridades, estaba considerando saltar desde un puente en el condado de Sullivan. El incidente ocurrió en la interestatal 81 en dirección sur, cerca del marcador de la milla 60, con vista al río Holston.

En un video difundido en redes sociales, la agencia explicó que la mujer se encontraba en un “lugar oscuro” y atravesaba una situación de crisis emocional. Gracias a la intervención coordinada de varias agencias, fue posible evitar que atentara contra su vida.

Coordinación de múltiples agencias

En el operativo participaron siete unidades de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, dos del condado de Sullivan, el Departamento de Policía de Kingsport, servicios médicos de emergencia, personal del Departamento de Transporte estatal y equipos de los Parques Estatales y de la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee. Un agente de esta última se mantuvo en una embarcación bajo el puente como medida preventiva.

Las imágenes muestran a la mujer de pie en el borde del puente mientras los oficiales dialogaban con ella para calmarla. Minutos después, uno de los agentes logró acercarse por detrás y retirarla del borde de forma segura.

Mensaje de apoyo y prevención

La mujer, cuya identidad no fue revelada, fue atendida por personal médico y trasladada en una ambulancia para recibir atención especializada.

“Gracias a que la gente se presentó y trabajó junta, ella está viva esta noche”, señaló la Patrulla de Carreteras de Tennessee, que aprovechó el hecho para enviar un mensaje de concienciación sobre la salud mental.

Las autoridades recordaron que esta época del año puede resultar especialmente difícil para muchas personas y exhortaron a la comunidad a prestar atención a quienes atraviesan momentos de angustia. “Salvar una vida importa”, subrayó la agencia, al tiempo que animó a buscar ayuda y a ofrecer apoyo a quienes lo necesiten.

Sigue leyendo:

· Hay al menos 19 personas muertas o desaparecidas tras explosión en fábrica militar de Tennessee

· Explosión en fábrica de Tennessee deja varios muertos y personas desaparecidas