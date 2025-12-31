3 momentos que marcaron la relación entre Trump y Sheinbaum en 2025

El año 2025 llegó a su fin marcado por tres momentos en la relación histórica y compleja entre Estados Unidos y México, representados por los mandatarios Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo, respectivamente.

Los tres momentos a los que nos referimos en La Opinión son: el freno de los aranceles; el rechazo a la intervención militar en México y el primer encuentro cara a cara entre Trump y Sheinbaum por los preparativos para el Mundial de la FIFA 2026.

1. El freno a los aranceles

Tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en el mes de enero, la mandataria mexicana se vio forzada a implementar una estrategia de “cabeza fría” para enfrentar las amenazas de aranceles por parte del presidente estadounidense.

Trump inició el año con el anuncio de implementar aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas si el gobierno de Claudia Sheinbaum no accionaba para ayudar a frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas como el fentanilo.

Durante una llamada telefónica con Trump de 45 minutos, realizada el 3 de febrero, Sheinbaum logró lo que muchos analistas consideraron como algo “insólito”: lograr que el mandatario estadounidense aceptara una pausa de un mes en la aplicación de aranceles.

Sheinbaum se comprometió a desplegar de inmediato de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte de México para combatir el tráfico de fentanilo, mientras que EE.UU. aceptó trabajar para controlar el tráfico de armas hacia el sur.

“Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos: 1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo. 2.Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. 3.Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes: seguridad y comercio. 4.Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora“, señaló Sheinbaum tras la llamada con Trump y conseguir la pausa en la aplicación de aranceles.

Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía; llegamos a una serie de acuerdos:



1.México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar el tráfico de drogas… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2025

2. El rechazo a la intervención militar en México

Como parte de su estrategia de “cabeza fría”, Claudia Sheinbaum fijó su postura tajante de rechazar cualquier oferta de intervención de tropas extranjeras luego de que el gobierno de Trump clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.



Durante su visita al estado mexicano de Querétaro, por la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución de 1917, Sheinbaum Pardo afirmó que México no es colonia de nadie y que no permitiría que violen la soberanía ni pisoteen la dignidad del país.

“México es un país libre, soberano e independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria”, señaló en su discurso del 5 de febrero.

El constante rechazó de la presidenta mexicana ante cualquier oferta de intervención con tropas extranjeras, así como el recordatorio de la postura de México sobre “cooperación sí, subordinación no”, permitió que el gobierno de Trump suavizara su postura ante cualquier posibilidad de invasión a México.

3. El primer encuentro cara a cara entre Trump y Sheinbaum

Los preparativos para el Mundial de Futbol 2026, que se realizará este 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, fue el marco ideal para que Donald Trump y Claudia Sheinbaum se vieran cara a cara por primera vez desde que ambos mandatarios asumieron el poder en sus respectivos países.

Fue el 4 de diciembre que Sheinbaum viajó a Washington para estar presente en el sorteo de la FIFA que se realizó un día después, el viernes 5 de diciembre, en el centro cultural The Kennedy Center.

Ahí, la mandataria mexicana convivió por primera vez con Donald Trump, además del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Los tres mandatarios se sentaron juntos y fueron partícipes del Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de EE.UU. Donald Trump. Crédito: Mandel Ngan | AP

“Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación… Además quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario trabajador, nosotros disfrutamos de los juegos de pelota desde tiempos ancestrales”, señaló Sheinbaum Pardo tras sacar la esfera representativa a México.

Días después, en su conferencia mañanera del lunes 8 de diciembre, la jefa del ejecutivo mexicano aseguró que la reunión con Trump en Washington se desarrolló en un ambiente “muy cordial” y de “mucho respeto hacia México”.

“Trump fue ‘muy amable’ conmigo, lo cual agradezco porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos. La presidenta representa a México y que el presidente Trump haya sido amable, habla del reconocimiento a México”, dijo el 8 de diciembre.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum presenta denuncia tras ser acosada durante un recorrido a pie en Ciudad de México

· Sheinbaum celebra nuevo libro de AMLO y afirma que su Gobierno está “muy fuerte”

· Hombre acosa y toca a Claudia Sheinbaum en plena calle de la Ciudad de México