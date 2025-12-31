Ariadne Díaz alza la voz contra la violencia digital tras críticas por su nuevo look

La actriz mexicana Ariadne Díaz no está dispuesta a dar cabida a sus detractores y a los comentarios negativos sobre su persona, así lo demostró recientemente al pronunciarse en contra de la violencia digital que experimentó como resultado de su transformación física para recibir al 2026. ¡Te contamos lo que dijo!

Fue el pasado 6 de diciembre cuando la protagonista de “Papás por Conveniencia” recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una mirada al cambio de look que estrenó de cara al año nuevo. Se trató de un radical corte de cabello con el que dijo “adiós” a su característica melena castaña.

Y si bien sus seguidores más fieles se dieron a la tarea de llenarla de piropos, no faltaron aquellos que criticaron su apariencia física a tal punto que la famosa optó por pronunciarse en contra de la violencia digital.

En un live realizado desde su cuenta de Instagram, Ariadne Díaz dejó clara su postura: “Por más que hablemos de esta cosa del cuerpo ajeno, no se habla, incluyendo el pelo, ¿No?, o sea, en el sentido de: lo corté, ya. Eso no ha pasado todavía. Entonces, pues yo me siento cómoda, muy a gusto y todo lo maltratado ya no existe“, sentenció.

Dentro de su relato, la estrella de la pantalla chica se pronunció sobre las opiniones divididas que generó su nuevo look y afirmó que si bien ha sido una tarea difícil, hoy en día no deja que las críticas la afecten.

“La verdad es que es muy chistoso esta carrera y te voy a decir algo que siento que a mí me ha mantenido en un lugar de bastante más paz que si no hiciera lo siguiente: Y es que nunca me creo nada“, detalló ante sus fans.

Aunado a esto, trabajar en su amor propio ha sido indispensable: “Tener un espejo y no tener dismorfia y poderme ver al espejo y ver si me gustó, si no me gustó, si me lo volvería a hacer, si no me lo volvería a hacer”, añadió.

En este sentido, Ariadne Díaz finalizó su mensaje de autocuidado, aceptación y equilibrio emocional haciendo una mención especial de aquellos internautas que se muestran respetuosos en redes sociales: “Les agradezco sus cumplidos. Gracias”, expresó.

