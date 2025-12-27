¿Marcus Ornellas y Ariadne Díaz buscan ser papás nuevamente? El actor responde

En medio de la expectativa que ha generado el estreno de la nueva producción de TelevisaUnivision, “Doménica Montero”, el protagonista Marcus Ornellas se encuentra más consciente que nunca sobre los cimientos y personas que hacen posible su éxito: su familia.

En una entrevista reciente, el brasileño reflexionó sobre su 2025 y las oportunidades laborales que tocaron a su puerta. Muchas de ellas pudieron concretarse gracias al apoyo no solo de sus compañeros y productos, sino también a su compañera de vida Ariadne Díaz.

“Nos apoyamos mutuamente y le agradezco infinitamente por apoyarme, por estar, porque obviamente me tuve que ausentar ahorita, nunca había estado yo tanto tiempo lejos, siete semanas casi, y que ella estuviera ahí al frente de la familia, de cuidar a Diego“, declaró ante las cámaras del programa “De Primera Mano”.

Bajo esta misma tesitura, destacó que los éxitos individuales que añadió a su historia de vida son el resultado de un esfuerzo compartido que no deja pasar por alto: “Obviamente le agradezco muchísimo. Sin ella no lo hubiera logrado, no estaría logrando todo lo que estoy logrando”, recalcó.

Para Marcus Ornellas no pasa desapercibido que cada proyecto es sinónimo de un periodo de ausencia en su hogar, por lo que trata de hacerlo valer: “Ella lo entiende y ya hay una compensación: cada semana de ausencia es un viaje a un lugar diferente, entonces tenemos varios viajes ya programado“, reconoció.

¿Marcus Ornellas y Ariadne Díaz están listos para ser papás nuevamente?

Otro de los temas que el galán de telenovelas abordó fue la posibilidad de añadir un integrante más a la familia que ha formado con la actriz Ariadne Díaz, con quien comparte a su único hijo Diego, de 9 años de edad.

De forma contundente, Marcus Ornellas indicó que si bien no descarta la idea, por el momento no está en sus planes darle un hermanito a su primogénito: “No, por ahora no, de hecho, cada vez que me voy a Brasil aparece un perro nuevo en la casa, adoptaron un perrito nuevo, entonces ahí está el hijo, un perrito más“, bromeó el famoso de 43 años.

