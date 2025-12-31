Diogo Jota y André Silva, los decesos más sensibles del 2025

Los portugueses Diogo Jota y André Silva encabezaron la lista de decesos más lamentables de un 2025, que a su paso dejó toda una serie de noticias tristes con los fallecimientos de atletas de la talla de los ajedrecistas Boris Spassky, así como los exentrenadores Leo Beenhakker y Xabier Azkargorta.

El golpe más fuerte de estas tristes noticias del 2025 fueron las de los hermanos Diogo Jota y André Silva por la forma tan trágica que se dio en un lamentable accidente automovilístico que les cortó la existencia en forma inesperada provocando un pesar en el mundo deportivo, tanto por la juventud por el impacto que representó dicha noticia.

❤️🇨🇴 Luis Diaz scores his first official goal as Bayern player, winning the Super Cup…



…and dedicated to Diogo Jota. 🕊️ pic.twitter.com/WD2aFAUiIB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

A lo largo de los 12 meses del 2025 se fueron despidiendo de este mundo el ajedrecista Boris Spassky, los boxeadores de la talla de George Foreman, como los futbolistas legendarios como Enrique Collar y entrenadores del nivel de Leo Beenhakker y Xabier Azkargorta, se despidieron para siempre.

Pegó duro lo de Diogo Jota y André Silva

Por la forma tan inesperada como sucedió el fallecimiento de los hermanos Diogo Jota y André Silva, el deporte sufrió un duro golpe y por los hechos su perdida fue muy llorada. Porque Jota y Silva tenían un mundo por delante en el Liverpool y en el Peñafiel de la Segunda División de Portugal.

Ambos dejaron de existir en un lamentable accidente de tráfico cuando se trasladaban desde Portugal hasta Inglaterra, pero en la provincia de Zamora, España, en parte del trayecto nocturno, su unidad se salió de la carretera y quedó en llama cuando uno de los neumáticos estallara.

Su deceso dejó un hueco muy lamentable en la familia y en las aficiones de los equipos donde prestaban sus servicios. El mundo futbolístico le rindió tributo, sobre todo a Diego Jota, por su participación en el Liverpool, donde jugó cinco temporadas con 65 goles en 182 partidos, donde ganó una Premier League, dos Copas de la Liga, una Copa de Inglaterra, así como con Portugal se coronó en dos Ligas de Naciones.

Jose Sa’s message left on his flowers, at the Diogo Jota outside anfield tonight… 😢💔😢💔



‘My brother, we miss you so much.

Wait for me and we'll be together soon.

I miss you’ pic.twitter.com/DxRIZiVle8 — Jim Duncombe (@JimDuncombe) December 26, 2025

Mientras que en México lo más lamentable fue el deceso del extécnico de la selección de México, Manuel Lapuente, quien dirigió al Tricolor en el Mundial de Francia 1998 en donde se les negó el quinto partido al caer con Alemania en un cerrado duelo 2-1 con goles de Jürgen Klinsmann y de Oliver Bierhoff, cuando faltaban 25 minutos del encuentro con la ventaja 1-0 con la anotación de Luis Hernández en tremendo juego realizado en la localidad de Montpellier.

Seguir leyendo:

– Arne Slot evita usar a Diogo Jota como excusa ante mal momento de Liverpool

– Real Madrid homenajea a Diogo Jota antes de enfrentar al Liverpool: el conmovedor recuerdo de Alexander-Arnold

– Portugal va por el Mundial de 2026 en honor a Diogo Jota





