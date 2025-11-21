Arne Slot evita usar a Diogo Jota como excusa ante mal momento de Liverpool

Arne Slot, técnico del Liverpool, evitó usar al fallecido Diogo Jota como excusa ante el mal momento de los Reds en la Premier League.

“Es bueno para nosotros recordar a Diogo, por la persona y el jugador que fue. Es imposible medir cómo ha afectado a nuestros jugadores y a nuestros resultados, pero lo último que haría es utilizarlo como excusa”.

“No lo sé, lo que sé es que le echamos de menos. Eso es 100 % seguro. Y echamos de menos a la persona, pero no puedo medir el impacto que ha tenido en nuestros resultados. Es imposible que lo sepa y nunca lo voy a usar como excusa”.

El Liverpool marcha en el puesto número 8 de la tabla de posiciones en Premier League con 18 unidades en 11 partidos disputados. Aunque solo están a dos unidades del tercer lugar y la lucha por los puestos europeos.

Así va la tabla de la Premier League

Slot respondió a las preguntas sobre Diogo Jota luego que Andy Robertson, jugador del Liverpool, recordó a Jota tras la clasificación al Mundial con Escocia.

“Muchas veces nos juzgan, a veces de forma justa a veces de forma injusta. Vi la entrevista de Andy y creo que es normal. Muchas veces pienso en cómo se siente su mujer y sus hijos y es mucho más duro para ellos que para nosotros”, agregó Slot.

Pep Guardiola feliz por Haaland y jugar en el Mundial 2026

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, alabó la temporada de Erling Haaland y dijo que está muy feliz por él y por su clasificación al Mundial de 2026 con Noruega.

El delantero del City acumula 32 goles entre club y selección y en esta fecha FIFA confirmó la clasificación de los noruegos a su primera Copa del Mundo desde Francia 1998. Haaland ha marcado 16 goles en 8 partidos de clasificación mundialista.

“Está jugando increíble esta temporada. Está rompiendo todos los récords, personales, de la Premier League y de Noruega”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

Sigue leyendo:

– LAFC, anfitrión de Messi y Miami para abrir la MLS en 2026 en el Memorial Coliseum

– Honduras despide al DT Reinaldo Rueda tras fracaso al no clasificar al Mundial 2026

– Miguel Herrera y la declaración que supuestamente puso a Costa Rica en su contra