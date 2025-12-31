Entra en vigor nueva regla que podría negar asilo a migrantes que representan riesgos para la salud pública

Según una norma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a los migrantes que intenten ingresar a Estados Unidos bajo asilo se les podría denegar si “representan un peligro para la seguridad del país debido a ciertas emergencias de salud pública”.

La nueva norma se anunció el lunes tras la finalización de una regulación redactada durante la pandemia de COVID-19, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

La regulación entra en vigor este miércoles y permite a los funcionarios denegar el asilo basándose en “emergencias de salud pública generadas por una enfermedad contagiosa”.

“En la norma final actualizada, los Departamentos retiran ciertas enmiendas obsoletas de la norma de 2020, manteniendo inalteradas las disposiciones prácticas de salud pública de la norma”, declararon el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado conjunto.

Bajo la nueva medida, el gobierno podría designar de manera conjunta países o regiones que experimenten brotes de enfermedades transmisibles consideradas un riesgo para la salud pública en Estados Unidos y aplicarlo a la hora de decidir sobre el asilo de migrantes originarios de aquellas zonas y suspender sus solicitudes.

“Estos cambios permiten al DHS y al DOJ conservar la facultad de considerar los riesgos para la salud pública como un impedimento para el asilo y la suspensión de la deportación en caso de una emergencia de salud pública”.

La suspensión de la deportación implica que una persona debe demostrar que, si regresa a su país de origen, será perseguida o torturada por su gobierno por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.

Defensores de inmigrantes criticaron el uso de emergencias sanitarias para denegar el acceso al asilo.

“Considerando la gran discreción que la regulación otorga al gobierno y la hiperfijación del presidente en la aplicación de las leyes migratorias, podemos esperar que esta nueva autoridad se use excesivamente y se abuse de ella“, dijo a la agencia Reuters la directora de política social del grupo de centroizquierda Third Way, Sarah Pierce.

