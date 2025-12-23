USCIS endurece proceso de visas de trabajo H-1B

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicará nuevas reglas para asignar las visas de trabajo H1-B, dejando a un lado la lotería de aplicaciones y enfocándose el perfil de los solicitantes.

“La nueva norma sustituye el sistema de lotería aleatoria para la selección de los beneficiarios de las visas por un proceso que otorga mayor importancia a quienes poseen mayor cualificación”, indicó el DHS en un comunicado.

La agencia a acargo de Kristi Noem ya había adelantado la aplicación de la nueva regla, la cual ya es final, según el Registro Federal.

Los oficiales de USCIS priorizarán la asignación de visas a extranjeros con mayor cualificación y mejor remuneración.

“El actual proceso de selección aleatoria para los registros de visas H-1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”, declaró Matthew Tragesser, portavoz de USCIS. “La nueva selección ponderada servirá mejor a la intención del Congreso para el programa H-1B y fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor remunerados y con mayor cualificación”.

Tragesser adelantó que USCIS mantendrá una evaluación constante de las reglas de estas visas, para modificarlas conforme sea necesario “sin permitir los abusos que perjudicaban a los trabajadores estadounidenses”.

Según cifras oficiales, el número de visas H-1B emitidas anualmente está limitado a 65,000, con 20,000 adicionales para titulares de títulos universitarios estadounidenses.

“El actual proceso de selección aleatoria ha sido criticado con frecuencia por permitir que empleadores sin escrúpulos lo exploten, inundando el grupo de selección con trabajadores extranjeros menos cualificados y con salarios bajos, en detrimento de la fuerza laboral estadounidense”, se acusa.

La nueva regla, se afirma, mantendrá la oportunidad de que los empleadores contraten trabajadores H-1B de todos los niveles salariales.

La nueva regla entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y estará vigente durante la temporada de registro de visas H-1B para el año fiscal 2027, sujetas a la cantidad máxima permitida por el Congreso.

El cambio, defienden autoridades, son en concordancia con otros implementados por el gobierno del presidente Donald Trump, como la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar $100,000 adicionales por visa como condición de elegibilidad.

“Como parte del compromiso de la administración Trump con la reforma de las visas H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a los empleadores como a los extranjeros para no perjudicar a los trabajadores estadounidenses y priorizar a Estados Unidos”, declaró Tragesser.

La publicación de la regla final será el 29 de diciembre, según el Registro Federal.

“[La norma] desincentivará el abuso del programa H-1B para cubrir puestos de trabajo relativamente peor pagados y menos cualificados, lo que constituye un problema importante en el actual programa H-1B”, indica la norma.

El DHS afirma que la regla aplicará a partir de las solicitudes presentantes a partir del 27 de febrero, mientras que las peticiones en proceso son evaluadas por la actual regla.