Medios rusos difunden en México información de “sentimiento antiestadounidense”, revela informe

Medios de comunicación estatales rusos difunden en México información de “sentimiento antiestadounidense”, revela una iniciativa de análisis de medios de la Asociación de Noticias Digitales (DNA).

A través del documento titulado “Alerta de Propaganda Rusa”, analistas y periodistas de la DNA señalan que han detectado patrones y técnicas de propaganda de Rusia para poner a México en contra de su vecino del norte.

Este informe precisa que entre el 29 y 30 de diciembre de 2025, la sección de Comentarios del Washington Times publicó un análisis de Jeffrey Scott Shapiro quien reveló cómo los medios de comunicación estatales rusos atacaban a México con propaganda antiestadounidense.

“En su análisis, ´Rusia ataca a México con propaganda antiestadounidense´, Shapiro informó que ´el interés del Kremlin en sembrar la discordia en México se reafirmó en un cable diplomático estadounidense de abril de 2024 titulado ‘México: La invasión de RT’. Las conclusiones del cable, según un informe reciente del New York Times, se sustentaron en una investigación del Departamento de Justicia de 2024 que descubrió una campaña de influencia patrocinada por el Kremlin, llamada Doppelgänger, cuyo objetivo era poner en su contra a los aliados y ciudadanos de Estados Unidos”, señala.

Tras detectar narrativas rusas dirigidas a medios de comunicación en español en Latinoamérica y el hemisferio occidental, el documento del DNA también menciona que el Washington Times identificó que se incrementó el apoyo a la invasión rusa en Ucrania.

“El Washington Times identificó varios temas comunes, afirmando que la propaganda actual del Kremlin se centra en avivar el resentimiento entre los mexicanos y otros ciudadanos de los países centroamericanos vecinos contra Estados Unidos, aumentar el apoyo a la guerra para la invasión ilegal de Ucrania por parte del Kremlin al alinear falsamente a Kiev con el “terrorismo”, y atacar a otros aliados de Estados Unidos como Israel”.

