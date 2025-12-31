Policía de Atlanta asesinó a su novia y luego se quitó la vida después de una fiesta de Navidad

Un oficial del Departamento de Policía de Atlanta presuntamente asesinó a tiros a su pareja sentimental antes de quitarse la vida, de acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades del condado de Fulton, en Georgia. Los cuerpos fueron encontrados el 28 de diciembre en la residencia del funcionario, luego de que amigos alertaran al 911 tras perder contacto con la pareja durante varios días.

Los fallecidos fueron identificados como Kevin Stroner, de 56 años y veterano con 13 años de servicio policial, y Moriah Cardona, de 44 años. Ambos habían sido vistos por última vez en una reunión celebrada el día de Navidad.

La llamada que alertó a las autoridades

Preocupados por el silencio prolongado, varios amigos acudieron a la vivienda de Stroner. A través de una ventana, uno de ellos observó a la pareja inmóvil en el suelo de un dormitorio. En la llamada al 911, el testigo reportó la presencia de “dos cuerpos” y un arma de fuego entre ambos, además de abundante sangre en la habitación.

Cuando los agentes llegaron al lugar para realizar un control de bienestar, confirmaron que las dos personas estaban sin vida. No se encontraron otras personas dentro de la vivienda.

Autopsia confirma homicidio y suicidio

La Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton determinó que la muerte de Cardona fue un homicidio por herida de bala, mientras que Stroner falleció por suicidio, también con arma de fuego. Las autoridades indicaron que no existe peligro para la comunidad y que el hecho fue un incidente aislado.

La subdirectora Prenzinna Spann señaló que los oficiales que atendieron inicialmente el llamado no sabían que el hombre fallecido era miembro activo del Departamento de Policía de Atlanta.

Trayectoria del oficial y conmoción vecinal

Stroner había recibido reconocimientos a lo largo de su carrera por su participación en arrestos relevantes, incluidos casos de robo y asaltos a mano armada, según registros del propio departamento. Vecinos del sector describieron al oficial como una persona tranquila y un “buen vecino”, y expresaron su sorpresa ante el desenlace.

Sobre Cardona, allegados indicaron que era una mujer reservada y la recordaron como una “persona hermosa”.

Aunque la causa y la forma de la muerte ya fueron determinadas, las autoridades continúan investigando las circunstancias que condujeron al asesinato-suicidio. Hasta ahora, no se ha revelado un posible motivo del hecho.

Sigue leyendo:

– Acusan a padre y madrastra del asesinato de bebé de 14 meses en Long Beach.

– Mujer en Toronto confesó que mató a sus hijos y luego intentó suicidarse tras perder a su esposo.