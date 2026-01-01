Tendencias en bebidas sin alcohol: superando el Enero Seco y más allá

El movimiento de las bebidas sin alcohol ha dejado de ser una moda pasajera para consolidarse como una tendencia estructural que está transformando la industria de la hostelería y el consumo global.

Al fenómeno va mucho más allá de enero. El mercado de bebidas sin alcohol está experimentando un crecimiento exponencial, con proyecciones que estiman alcanzar los 2.1 mil millones de dólares para 2026.

Este auge responde a múltiples factores: la creciente preocupación por la salud física y mental, el aumento del “mindful drinking” o consumo consciente, y la demanda de opciones sofisticadas que no comprometan la experiencia social.

El aumento del consumo sin alcohol

Este incremento presenta dos factores claves:

Estadísticas y tendencias: Análisis del crecimiento del mercado de bebidas sin alcohol, especialmente en generaciones jóvenes.

Beneficios para la salud: La discusión sobre cómo reducir el consumo de alcohol puede impactar la salud física y mental positivamente.

Bebidas sin alcohol para este “Enero Seco”

A este respecto, te recomendamos 10 tipos de medidas sin alcohol a las cuales puedes recurrir en este “Enero Seco”:

Destilados y spirits sin alcohol:

Seedlip Garden 108 : Un destilado herbáceo con notas de guisante, heno, romero y tomillo. Perfecto para preparar un “gin tonic” sin alcohol sofisticado. Combínalo con tónica premium y una ramita de romero fresco.

: Un destilado herbáceo con notas de guisante, heno, romero y tomillo. Perfecto para preparar un “gin tonic” sin alcohol sofisticado. Combínalo con tónica premium y una ramita de romero fresco. Lyre’s Italian Orange : Alternativa sin alcohol al Aperol, ideal para un spritz refrescante. Mezcla con tónica o agua con gas, añade una rodaja de naranja y disfruta de ese sabor amargo y cítrico característico.

: Alternativa sin alcohol al Aperol, ideal para un spritz refrescante. Mezcla con tónica o agua con gas, añade una rodaja de naranja y disfruta de ese sabor amargo y cítrico característico. Ritual Zero Proof Whiskey: Réplica convincente del whiskey americano, excelente para cócteles clásicos como Old Fashioned o Manhattan sin alcohol. Notas ahumadas, especiadas y de caramelo.

Cervezas sin alcohol:

Heineken 0.0 : Una de las cervezas sin alcohol más equilibradas del mercado. Sabor maltoso auténtico con ese toque de lúpulo característico de Heineken, perfecta para acompañar comidas.

: Una de las cervezas sin alcohol más equilibradas del mercado. Sabor maltoso auténtico con ese toque de lúpulo característico de Heineken, perfecta para acompañar comidas. Estrella Galicia 0,0 Tostada: Cerveza española con cuerpo y carácter. Su perfil tostado la hace ideal para maridar con tapas, quesos y embutidos sin perder la experiencia cervecera.

Opciones ready-to-drink:

Ghia : Aperitivo mediterráneo en lata con extractos botánicos, yuzu y jengibre. Bébelo solo con hielo o mézclalo con vino blanco desalcoholizado para un spritz único.

: Aperitivo mediterráneo en lata con extractos botánicos, yuzu y jengibre. Bébelo solo con hielo o mézclalo con vino blanco desalcoholizado para un spritz único. Athletic Brewing Run Wild IPA: IPA sin alcohol con carácter lupulado auténtico. Notas cítricas y tropicales que satisfacen a los amantes de las cervezas artesanales sin comprometer el sabor.

Vinos sin alcohol:

Torres Natureo Vino tinto español desalcoholizado que mantiene estructura y complejidad. Ideal para cenas, con notas de frutos rojos y taninos suaves que no decepcionan.

Vino tinto español desalcoholizado que mantiene estructura y complejidad. Ideal para cenas, con notas de frutos rojos y taninos suaves que no decepcionan. Proxies Blanc Slate Alternativa premium al vino blanco, elaborada con té, zumos y especias. Perfil fresco y mineral perfecto para mariscos y ensaladas.

Kombucha y fermentados:

GT’s Synergy Kombucha Trilogy: Kombucha orgánica con probióticos naturales. Mezcla de frambuesa, limón y jengibre que ofrece efervescencia natural y beneficios digestivos.

