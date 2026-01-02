Entra en vigor Ley SB 8 que exige a alguaciles que administren cárceles en Texas a cooperar con ICE

La Ley SB 8 entró en vigor en Texas, y obliga a todos los alguaciles de condados que administren cárceles en el estado a firmar acuerdos con ICE bajo el programa 287-G.

Según la ley, las oficinas del alguacil deben firmar acuerdos que permitan a agentes capacitados verificar el estatus migratorio y llevar a cabo ciertas tareas federales de control de inmigración dentro de las cárceles locales.

Además, los oficiales deben reportar a autoridades migratorias en caso de presentarse un delito menor, y con ello se facilitaría la identificación y detención de inmigrantes indocumentados.

Quienes apoyan la medida afirman que fortalece la cooperación entre las autoridades estatales y federales, mientras que quienes la critican argumentan que impone responsabilidades y costos adicionales a las fuerzas del orden locales.

La SB 8 ha generado críticas por parte de los defensores de los derechos civiles y de legisladores demócratas.

“La SB 8 no aumentará la seguridad de nuestras comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE en apoyo a los vergonzosos esfuerzos de deportación masiva del gobierno federal”, dijo en un comunicado emitido en junio Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes de la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU).

El proyecto también “desviará los limitados recursos” de las fuerzas del orden, conducirá a la discriminación racial y relegará a las víctimas y testigos de delitos a la sombra, agregó la activista.

Un análisis del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) mostró que las políticas de control migratorio adoptada por el gobernador Greg Abbott durante los últimos cuatro años abrieron el camino para la actual política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

“Texas ha servido como terreno para experimentar con políticas indiscriminadas y cargadas de odio que Trump rápidamente adoptó tras su reelección a nivel nacional y que también han infectado a otros estados que han promulgado leyes y políticas similares”, advirtió el reporte.

