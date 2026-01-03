‘Avatar: Fire and Ash’ reafirma su reinado: tercer fin de semana como número uno

La tercera entrega de la saga ‘Avatar‘ de James Cameron, ‘Avatar: Fire and Ash’, mantuvo su dominio en la taquilla norteamericana durante su tercer fin de semana en cartelera, consolidándose como la opción preferida del público en el período posterior a las festividades de Año Nuevo.

La épica de ciencia ficción recaudó 14 millones de dólares el viernes, de acuerdo a Box Mojo Office, experimentando una sólida retención de audiencia con una caída de solo el 38% respecto al mismo día de la semana anterior. Se proyecta que el filme alcanzará una recaudación de aproximadamente 36 millones de dólares para el domingo, lo que elevará su total nacional a unos 302 millones de dólares.

En un meritorio segundo lugar, ‘Zootopia 2’ demostró su vigencia al recaudar 7,1 millones de dólares el viernes, registrando incluso un aumento del 6% respecto al viernes anterior.

Este desempeño es especialmente notable considerando que la película animada de Disney se estrenó hace más de un mes. Las vacaciones invernales escolares han contribuido a este impulso tardío.

Se espera que la secuela animada recaude 18 millones de dólares para el domingo, alcanzando un total nacional de 362 millones de dólares. A nivel global, ‘Zootopia 2’ ya se ha convertido en la película más taquillera de Walt Disney Animation de todos los tiempos, con 1.460 millones de dólares, superando a ‘Frozen 2’ (2019), que había recaudado 1.450 millones.

El tercer lugar en la taquilla Norteamericana

El tercer puesto correspondió al thriller de Lionsgate ‘The Housemaid’, protagonizado por Sydney Sweeney, que obtuvo 5,2 millones de dólares el viernes, manteniéndose firme respecto a la semana anterior. Se proyecta que sumará 13,8 millones para el domingo, llegando a un total nacional de 74,6 millones.

Completando el top, el drama deportivo de A24 ‘Marty Supreme’ se ubicó en cuarto lugar con 4,6 millones de dólares (una caída del 32%), con proyecciones de 11 millones para el domingo y un acumulado de 55 millones.

En quinto lugar, la comedia de aventuras de Sony ‘Anaconda’ recaudó 3,5 millones (bajando un 34%), con expectativas de alcanzar 9,2 millones para el domingo y un total nacional de 45 millones.

