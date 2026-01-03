Exportero de la selección de México en aprietos al no encontrar equipo.

Julio González en los últimos dos años ha pasado de la gloria de defender la portería de México en la pasada Copa América en Estados Unidos 2024 a no encontrar equipo antes del inicio del torneo Clausura 2026 y tampoco ofertas después de no entrar en planes con el club Puebla.

Para González todo se le ha venido encima y después de su publicitado pleito interno con su compañero de equipo y de posición Gil Alcalá antes del inicio del torneo Clausura 2025 que le costó salir de los Pumas de la UNAM, poco a poco fue perdiendo protagonismo en los camoteros del Puebla hasta ser borrado de la portería del Puebla donde prefirieron darle la titularidad a Ricardo Daniel Gutiérrez, antes de brindar otra opción al veterano guardameta.

Los acontecimientos se le vinieron encima como cascada al portero que vio la primera luz en 1991, pues cuando todo mundo aseguraba que González podría competir por un sitio en la selección de México para el Mundial 2026, pero el destino le ha dado la espalda y ahora enfrenta un cruel panorama de no tener ofertas y ver el fin de su carrera a la vuelta de la esquina.

A mediados de 2024 las cosas le sonreían demasiado, pues había ganado la titularidad en Pumas dejando fuera de competencia a Gil Alcalá y siendo parte fundamental de que la escuadra felina peleara con todo en la liguilla y se quedara en el camino en un espectacular juego contra Monterrey en Ciudad Universitaria de la CDMX.

Una pelea que le “cortó” las piernas

Después la liguilla del Apertura 2024 cuando Monterrey les metió 5-3 en su propia casa, se desencadenaron una serie de hechos que terminaron crucificándolo, pues al engancharse en una discusión con insultos que subió de tono y que fueron relacionados con la apariencia física de su compañero de equipo y profesión Gil Alcalá, todos le dieron la espalda en el equipo.

Sus propios compañeros no aceptaron ese tipo de comportamiento y después de analizar el asunto, los directivos encabezados por Miguel Mejía Barón y el técnico Gustavo Lema, determinaron darle las gracias a ambos porteros y con ello empezar el peregrinar de Julio González.

Pero con su calidad y capacidad recibió la oportunidad de jugar con el Puebla, pero nunca tuvo la confianza de los entrenadores. Primero de Pablo Guede que apostó por Miguel Jiménez y después por Jesús Rodríguez.

Luego con Hernán Cristante la cosa no mejoró en nada, ya que apostaron por Ricardo Daniel Gutiérrez, procedente de Mazatlán FC y con ello sentenciaron la continuidad de Julio González, al grado de que actualmente no encuentra equipo y analiza la opción de retirarse.

