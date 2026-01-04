Cyndi Lauper anuncia su primera residencia en Las Vegas y convierte la ciudad en “Cyn City”

Cyndi Lauper suma un nuevo e importante capítulo a su legendaria carrera con el anuncio de su primera residencia en Las Vegas. ‘Cyndi Lauper: Live In Las Vegas’ se presentará en el icónico Coliseo del Caesars Palace del 24 de abril al 2 de mayo de 2026, ofreciendo a los fanáticos una última oportunidad de vivir en directo el espíritu festivo y emotivo de su aclamado espectáculo ‘Girls Just Wanna Have Fun’.

En la próxima primavera, Las Vegas se transformará simbólicamente en ‘Cyn City’, cuando Lauper lleve a la ciudad su show de despedida, pensado especialmente para quienes no pudieron asistir a su gira mundial final.

El espectáculo fue creado y diseñado en colaboración con Cyndi Lauper & Brian Burke Creative, garantizando una experiencia visual y musical a la altura de su legado.

Cyndi Lauper vuelve a la música

El anuncio llega en medio de una etapa especialmente activa y celebrada para la artista. Recientemente, CBS y Paramount+ transmitieron ‘un homenaje GRAMMY® a Cyndi Lauper: en vivo desde el Hollywood Bowl’, un especial de dos horas grabado durante las últimas presentaciones de su gira de despedida en el fin de semana del Día del Trabajo.

El concierto reunió a figuras de primer nivel como Joni Mitchell, Cher, John Legend, SZA, Angelique Kidjo, Mickey Guyton, Trombone Shorty y Jake Wesley Rogers, además de emotivos homenajes en video de Brandi Carlile y Billie Eilish.

A esto se suma su próxima inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, que tendrá lugar el 8 de noviembre en Los Ángeles, y el estreno mundial de Working Girl, el Musical, con música original de Lauper, en el Jolla Playhouse. El proyecto reafirma su impacto no solo en la música, sino también en el teatro y la cultura pop.

La gira de despedida ‘Girls Just Wanna Have Fun’ recorrió el mundo con gran éxito de crítica y público, marcando hitos como su primera vez agotando entradas como artista principal en el Madison Square Garden.

El tour contó con apariciones especiales de Chaka Khan, Sam Smith y Hayley Williams, así como colaboraciones artísticas con Yayoi Kusama, Daniel Wurtzel, Christian Siriano y Geoffrey Mac. Paralelamente, el documental Let The Canary Sing, dirigido por Alison Ellwood y disponible en Paramount+, repasa su vida, su carrera y su compromiso como activista.

Con más de 50 millones de discos vendidos, premios Grammy, Emmy y Tony, y una influencia que atraviesa generaciones, Cyndi Lauper sigue demostrando por qué es una de las artistas más icónicas de la música contemporánea.

Su residencia en Las Vegas no solo celebra una carrera extraordinaria, sino que invita a sus seguidores a despedirse juntos, una vez más, al ritmo de himnos eternos como Girls Just Want To Have Fun, Time After Time y True Colors.

