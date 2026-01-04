El Levante le propina goleada al Sevilla de Matías Almeyda

El estreno de Luis Castro en el banquillo del Levante no pudo ser más impactante. El conjunto granota firmó una victoria contundente por 0-3 ante el Sevilla, en un partido en el que el equipo andaluz fue incapaz de generar peligro real y que deja a su entrenador, Matías Almeyda, en una situación delicada.

El resultado supone un golpe de autoridad para el técnico portugués y un serio aviso para un Sevilla que mostró una alarmante falta de ideas durante los 90 minutos.

Mira el resumen del juego acá.

Dominio del Levante y protagonismo de Iker Losada

Sin necesidad de asumir grandes riesgos, el Levante dominó amplios tramos del primer tiempo ante un Sevilla plano, cuya única vía ofensiva pasaba por alguna galopada aislada de Juanlu por la banda derecha.

El futbolista más incisivo sobre el césped fue el levantinista Iker Losada, mediapunta gallego cedido por el Betis, que tuvo la ocasión más clara del primer acto en el minuto 20, cuando erró un zurdazo franco.

Sin embargo, el propio Losada se redimió en la última jugada de la primera parte al marcar el 0-1, tras cruzar con precisión su disparo ante Odysseas, culminando una brillante pared con Iván Romero.

Cambios tácticos sin respuesta del Sevilla

Tras el descanso, Matías Almeyda movió el banquillo dando entrada a Januzaj por Peque, modificando el sistema a un 4-4-2, con el belga en banda derecha, Carmona como lateral izquierdo a pierna cambiada y Oso actuando como extremo izquierdo.

La primera llegada clara llegó con un disparo raso de Mendy, tras una incursión de Oso, que obligó a Ryan a enviar el balón a córner. Poco después, un remate lejano de Gudelj volvió a exigir al portero australiano.

Pese a ello, el Sevilla seguía llegando con cuentagotas. La entrada de Isaac Romero para cargar el área no surtió el efecto esperado y la presencia de dos delanteros terminó diluyendo aún más el juego ofensivo local.

Golpe definitivo del Levante al contragolpe

Cómodo y bien ordenado en su área, el Levante sentenció el partido con una acción sencilla al contragolpe. Carlos Álvarez desbordó por la derecha y centró hacia Morales, cuya dejada involuntaria dejó el balón franco para Espí, que fusiló el 0-2 sin oposición.

El tanto terminó de apagar al público sevillista y confirmó la superioridad del equipo dirigido por Luis Castro.

Penalti fallado y sentencia final en el descuento

Los minutos finales fueron un auténtico suplicio para el Sevilla. Ya en el minuto 90, Isaac Romero falló un penalti cometido por Toljan sobre Kike Salas, desperdiciando la última opción de meterse en el partido.

Para colmo, en la última jugada del encuentro, Carlos Álvarez, canterano del club hispalense, aprovechó el desorden defensivo para firmar el 0-3 definitivo, sellando una noche para el olvido en el Sánchez-Pizjuán.

