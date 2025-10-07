Publican video del discurso de Matías Almeyda antes de golear al Barcelona

Matías Almeyda poco a poco consigue engranar mejor sus piezas en el Sevilla. El “Pelado” se topó con un partido complejo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán contra el FC Barcelona. El estratega argentino logró una victoria histórica y su motivación tuvo mucho que ver en este logro.

A pesar de que el Sevilla no marcha en su mejor momento, la moral del club les permitió conseguir un histórico triunfo el 5 de octubre. El FC Barcelona perdió el liderato de LaLiga después de caer 4-1 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Además de la táctica, Matías Almeyda llenó de “garra” a sus dirigidos. El exentrenador de las Chivas de Guadalajara realizó un gran discurso motivacional antes de que sus futbolistas salieran al césped.

“Piensen que somos elegidos para estar en este momento acá. Tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos de que este equipo no gana acá hace 10 años”, inició el estratega argentino.

🔴 Vaya dos pedazos discursos de Matías Almeyda



"No es una final, no es un partido decisivo, ES ORGULLO. Cuando se juega con corazón no hay rivales"



"70.000 veces el Barça lo revirtió, tenemos que hacer más goles. SI SE METEN ATRÁS LOS PIERDEN"#SevillaFC pic.twitter.com/yO8J5WHdMt — Manuel Carmona Hidalgo (@manu_carmona_) October 6, 2025

Antes del partido del 5 de octubre, el Sevilla tenía 10 años sin poder derrotar al FC Barcelona en su estadio. El último triunfo Nervionense se remontaba al 3 de octubre de 2015 en una victoria 2-1 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Michael Krohn-Dehli y Vicente Iborra fueron los autores de la victoria en aquella fecha.

“10 años… Más motivación que esa no pueden tener. Ustedes los pueden romper para marcar un camino. No es una final, no son partidos decisivos, es orgullo”, agregó.

Ficha del Sevilla vs. FC Barcelona

Sevilla en LaLiga

Además de ser un triunfo que corta con una racha de derrotas, el Sevilla sigue respaldando a Matías Almeyda con buenos resultados. Ya son tres victorias en los últimos cuatro partidos.

Luego de ocho jornadas en el fútbol español, el Sevilla ocupa el sexto puesto de la clasificación. El conjunto de Matías Almeyda tiene un balance de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El próximo partido del club será el sábado 18 de octubre. En esta fecha el conjunto Nervionenses recibirá al Mallorca.

Sigue leyendo:

– El Sevilla de Matías Almeyda golea al Barcelona y lo tira de la cima de LaLiga

– Matías Almeyda destacó la entrega de sus jugadores en goleada al Barcelona: “Hemos hecho un partido perfecto”

– El Inter Miami de Lionel Messi se interesa en Gilberto Mora

– James Rodríguez se marcharía a la MLS antes del Mundial