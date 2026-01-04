El mundo del deporte sigue reaccionando a la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro en Caracas, en el marco de una operación militar estadounidense, provocó un fuerte impacto internacional que trascendió la política y alcanzó de lleno al mundo del deporte. Desde el pasado 3 de enero, atletas de distintas disciplinas y nacionalidades comenzaron a manifestarse en redes sociales con mensajes de apoyo, celebración, reflexión y controversia sobre el futuro de Venezuela.

Horas después de la incursión ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, durante la madrugada del sábado, varias figuras deportivas utilizaron sus plataformas digitales para expresar su postura ante lo ocurrido en la capital venezolana.

‘Checo’ Pérez envía mensaje de apoyo al pueblo venezolano

Uno de los primeros en pronunciarse fue el piloto mexicano de Fórmula Uno, Sergio ‘Checo’ Pérez, quien publicó un mensaje emotivo a través de Instagram dirigido a los ciudadanos venezolanos.

“Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño. Son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela”, escribió el corredor de Cadillac, generando miles de reacciones.

Mensaje de Sergio Checo Pérez para los Venezolanos en su IG. pic.twitter.com/12xTQ09I8H — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) January 3, 2026

Juan Guillermo Cuadrado y Erik Noya celebran en redes sociales

Desde el fútbol europeo, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, actual jugador del Pisa de Italia, invitó a sus seguidores a unirse en oración por Venezuela y celebró la detención del líder chavista.

“La espera fue larga. Venezuela libre”, escribió el futbolista junto a una imagen de la bandera venezolana.

¡CUADRADO REACCIONA A LOS HECHOS EN VENEZUELA! 🇨🇴📲⚠️



Luego de los hechos ocurridos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro en las últimas horas 🌎🔥, comenzaron a conocerse diversas reacciones desde Colombia.



Uno de los que se pronunció fue Juan Guillermo Cuadrado 🇨🇴⚽,… pic.twitter.com/qyY6hI1yKx — Gol Caracol (@GolCaracol) January 3, 2026

Más contundente fue el mensaje del escalador Erik Noya, nacido en Caracas y nacionalizado español en 2019, quien festejó sin reservas la captura de Maduro.

“Ahora sí, sopórtenla, sapos”, lanzó el atleta, ganador de la medalla de plata mundial en 2021 y del bronce europeo en 2024.

En un video difundido en redes sociales, Noya agregó: “Tan bellos que se veían agrandados, bien apetrechados, mirando por encima de la nariz, mientras la gente se defendía con las uñas y sin clemencia los mataron”, mientras celebraba visiblemente emocionado.

Gabriel Cichero y el mensaje “Libertad 2026”

Otro de los pronunciamientos que generó impacto fue el del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero, con pasado en Newell’s Old Boys del fútbol argentino. El exdefensor de la Vinotinto tituló su publicación como “Libertad 2026” y compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional, acompañada de palabras dedicadas al pueblo venezolano.

Cristian Toro: un testimonio personal y político

El piragüista Cristian Toro, leyenda del deporte español tras ganar el oro olímpico en Río 2016, también se sumó a las reacciones con un video que no pasó desapercibido.

“Me expongo a hacer este video porque estoy feliz, porque han capturado por fin a este personaje”, expresó Toro, nacido en Isla Margarita.

En su mensaje, recordó haber vivido bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, señalando el impacto de casi tres décadas de crisis.

“Estamos viendo que nos silencian, que no podemos opinar sobre ciertos temas; que, dependiendo de lo que opines, te ponen una etiqueta, o que yo, por opinar, muchas veces se me ha tildado de una cosa u otra”, afirmó.

“Todavía hay un camino que recorrer, no ha acabado aquí, pero animo a todo el mundo a que intervenga en los debates, en este caso políticos”, concluyó.

Aquí os dejo mi reflexión sobre Venezuela 🇻🇪❤️ pic.twitter.com/L7xOR0d8yL — Cristian Toro (@TORO_CT7) January 3, 2026

La polémica publicación de Stefany Hernández

La ciclista venezolana Stefany Hernández, medallista olímpica de bronce en Río 2016, generó una fuerte polémica con un mensaje publicado poco después de los ataques militares registrados en Caracas.

“Estamos vivos. Solo nos están cayendo unas bombitas. SOS. Venezuela es paz. No war. Peace4Ever”, escribió la atleta de 34 años sobre un fondo negro, provocando reacciones divididas entre sus seguidores.

Posteriormente, la figura del BMX compartió imágenes del amanecer en Venezuela acompañadas por la frase: “Dios con nosotros”.

Jhonattan Vegas celebra y apunta a un nuevo rumbo

El golfista profesional Jhonattan Vegas, uno de los deportistas venezolanos más críticos del panorama político y social del país, celebró la captura de Maduro con un mensaje efusivo en X.

“Viva Venezuela CARAJOOOOOOOOOOOOOOOOOO”, escribió junto a doce banderas venezolanas.

Viva Venezuela CARAJOOOOOOOOOOOOOOOOOO🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 — Jhonattan Vegas (@JhonattanVegas) January 3, 2026

El jugador del PGA Tour, radicado desde hace años en Texas, también se expresó en inglés: “Long live Venezuela, damn it, Alllllllllllllllll!”, reafirmando su esperanza en un cambio de rumbo para su nación.

