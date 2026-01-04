Enfermera mató a sus dos hijos y a su abuela en Tennessee antes de quitarse la vida

Una enfermera practicante de Tennessee disparó fatalmente a sus dos hijos pequeños y a su abuela de 88 años antes de quitarse la vida, informaron las autoridades del condado de Humphreys. Los cuerpos fueron encontrados la mañana del viernes durante un control de bienestar en una vivienda de la localidad de Waverly.

Los agentes de la Oficina del Sheriff hallaron a las cuatro personas con heridas de bala. Las víctimas fueron identificadas como Arius Thompson, de 4 años; Isaiah Johnson, de 13; Evelyn Johnson, de 88; y Heather Thompson, de 32 años.

Investigación descarta a terceros

El sheriff Chris Davis informó que no se encontraron señales de entrada forzada en la vivienda y que los investigadores creen que no hubo participación de otras personas. Evelyn Johnson era la abuela de Heather Thompson, precisó el funcionario.

Davis indicó además que no existían reportes previos relacionados con violencia doméstica o problemas de salud mental en esa residencia. El posible motivo del crimen no ha sido revelado mientras continúan las investigaciones, con apoyo de la Oficina de Investigaciones del estado de Tennessee.

Visiblemente conmovido, el sheriff señaló a medios locales que conocía personalmente a la familia. “Es un pequeño pueblo estadounidense. Conocemos a nuestras familias. Vamos a hacer lo correcto por ellos, los respetaremos y les haremos justicia”, expresó.

Perfil de la autora y reacción familiar

Heather Thompson era enfermera practicante, con una maestría obtenida en la Universidad de Walden, y trabajaba en el Hospital Ascension Saint Thomas Three Rivers, en Waverly, según registros públicos. También dirigía una clínica local de bienestar.

De acuerdo con The Nashville Tennessean, Thompson estaba distanciada del padre de sus hijos, Jeremiah Thompson, al momento de los hechos. El hombre, residente en Albuquerque, Nuevo México, expresó su dolor en redes sociales y calificó a los niños como “simplemente bebés”.

Jeremiah Thompson inició una campaña en GoFundMe para trasladar los cuerpos de los menores a Nuevo México. Hasta el domingo por la mañana, la recaudación se acercaba a los $11,000 dólares, más de dos tercios de la meta fijada.

Una comunidad marcada por tragedias

La tragedia vuelve a sacudir a la pequeña comunidad de Waverly, que ha enfrentado duros episodios en los últimos años. La vivienda de la familia está ubicada en East Little Richland Road, una zona rural afectada por la devastadora inundación repentina de agosto de 2021, que dejó 20 fallecidos y destruyó gran parte de la ciudad.

Más recientemente, el condado volvió a ser golpeado por la explosión en la planta Accurate Energetic Systems, cerca del límite entre los condados de Humphreys y Hickman, que causó la muerte de 16 personas, uno de los peores accidentes industriales en la historia del estado.

