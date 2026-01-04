Trump insinúa que Sheinbaum “tiene algo de miedo sobre los cárteles controlando México”

En una jornada marcada por la alta tensión geopolítica tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a encender la tensión bilateral con México al asegurar que los cárteles del narcotráfico gobiernan el país y no su presidenta, Claudia Sheinbaum.

En una serie de declaraciones realizadas este fin de semana a Fox News y posteriormente a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario republicano insistió en que “algo va a tener que hacerse con México” para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Aunque negó que la captura de Maduro fuera un mensaje directo para el gobierno mexicano, Trump aprovechó el contexto para reiterar su diagnóstico sobre la situación de seguridad en México.

Durante la llamada al programa Fox & Friends, Trump fue cuestionado sobre si la operación en Venezuela enviaba una advertencia a otros gobiernos de la región. En respuesta, afirmó que no era su intención mandar un mensaje a Sheinbaum, a quien calificó como “una buena mujer” y “una amiga”. Sin embargo, acto seguido aseguró que la mandataria mexicana “no gobierna México”.

“Podríamos ser políticamente correctos y decir que ella gobierna, pero no es así. Los cárteles gobiernan México. Ella tiene miedo de ellos”, sostuvo Trump, quien afirmó haberle ofrecido en repetidas ocasiones el apoyo directo del Ejército estadounidense para combatir al narcotráfico, propuestas que, según él, han sido rechazadas de manera consistente por la presidenta mexicana.

El mandatario también insistió en que el poder del crimen organizado en México limita la capacidad de acción del gobierno federal, un argumento que ha utilizado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

For too long, criminal organizations made billions while American families paid the price. That ends with this administration.



President Trump is confronting narco-terrorists at the source and defending our people with strength and resolve—putting America first.



Thankful for… — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) January 4, 2026

La frontera y la crisis de drogasen EE.UU.

Trump reiteró su discurso sobre la crisis de drogas en Estados Unidos, al asegurar que cientos de miles de personas mueren cada año por sobredosis, principalmente por fentanilo. Según el presidente, la mayoría de estas sustancias ingresan al país por la frontera sur.

“Por si no lo saben, las drogas entran por la frontera con México. Perdemos 300,000 personas al año, quizá menos, quizá más, pero son demasiadas. Algo tenemos que hacer con México”, afirmó, subrayando que Washington no puede seguir tolerando el flujo de estupefacientes.

Desde el inicio de su actual mandato, Trump designó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y anunció medidas económicas, incluidos aranceles a exportaciones mexicanas y canadienses, como represalia por el tráfico de fentanilo.

Trump habla con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washington. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

México defiende su soberanía

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido reiteradamente que está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y a la migración irregular, pero ha dejado claro que no aceptará la presencia de tropas extranjeras en su territorio. La presidenta ha insistido en que la soberanía de México “no es negociable”.

En noviembre pasado, tras nuevas insinuaciones de Trump sobre una posible incursión militar antinarco, Sheinbaum rechazó tajantemente la idea y reafirmó que la estrategia de seguridad mexicana se basa en la cooperación, el intercambio de información y el respeto mutuo entre naciones.

A pesar de las declaraciones de Trump, México ha mantenido una política de contención migratoria y colaboración en inteligencia para el combate al fentanilo. No obstante, la insistencia del estadounidense en que “algo hay que hacer” sugiere que la relación entre ambos países entra en una fase de incertidumbre, donde la presión por resultados en materia de seguridad podría derivar en un conflicto diplomático de mayores proporciones.

