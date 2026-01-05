Barra del Santos de Brasil irrumpe rueda de prensa para decirle a Gabigol que “está en deuda”

El regreso de Gabriel Barbosa al Santos tuvo un episodio inesperado y tenso durante su presentación oficial. Mientras el delantero respondía preguntas de la prensa en la sala de conferencias del club, integrantes de la barra organizada del Peixe ingresaron al recinto y le dejaron un mensaje directo: “Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas”.

Gabigol, exjugador de Flamengo y con último paso por Cruzeiro, volvió al club donde se formó y ya entrena bajo las órdenes del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. La expectativa por su retorno era alta, pero el acto protocolar tomó otro rumbo cuando los barrabravas irrumpieron justo antes de las fotos oficiales con la camiseta número nueve que vestirá en esta nueva etapa.

Los hinchas se subieron al estrado donde estaba el futbolista y le entregaron una gorra y una camiseta identificada con el nombre de su movimiento, “Sangue Jovem do Santos”. Con los nuevos colores puestos, Gabigol los saludó y escuchó la advertencia sin responder públicamente. El mensaje fue interpretado como una clara exigencia de rendimiento, en un contexto marcado por las dudas que rodean su presente deportivo.

La llegada del delantero no estuvo exenta de cuestionamientos previos. Su arribo se concretó luego de un período con pocos minutos en Cruzeiro, pese a percibir un salario cercano a los cuatro millones de dólares anuales. Esa situación había generado críticas entre algunos sectores de la afición, que miraban con recelo la apuesta de la dirigencia en un año en el que Santos busca dejar atrás un 2025 complicado.

El proyecto deportivo y las palabras de Gabigol

Antes del ingreso de la barra, Gabriel Barbosa había dejado varias declaraciones sobre su presente y sus objetivos. En relación con la posibilidad de compartir equipo con Neymar, uno de los ejes del nuevo proyecto deportivo del club, señaló: “Estoy acá para ayudarlo a estar en plena forma, tanto dentro como fuera del campo. Hablamos cuando todo estuvo resuelto. Estamos muy contentos de compartir vestuario y campo. Fue muy rápido con la selección, y ahora podremos estar cerca. Estamos muy contentos de volver a estar juntos”.

El delantero también hizo una lectura más amplia del momento que atraviesa el equipo. “Es un año de evolución respecto al año pasado, y me incluyo en eso. Claro, es un equipo muy nuevo, pero a la vez muy bueno. Lo demostraron al final de la temporada. Vojvoda tendrá un poco más de tiempo para conocer mejor a los jugadores”, explicó. Además, destacó su vínculo personal con Neymar: “Todos saben que Neymar es mi ídolo y también un amigo. Pude jugar con él en la selección nacional”.

Gabigol llegó a Santos a préstamo por un año, hasta diciembre de 2026, mientras que su contrato con Cruzeiro se extiende hasta diciembre de 2028. En ese contexto, agradeció al club que posee su pase por facilitar la operación: “Quiero agradecer a Cruzeiro por comprender este momento tan personal. Las cosas no fueron tan fáciles como imaginábamos, ellos siempre supieron que quería volver al Santos. Estoy muy feliz de que esto haya sucedido”.

La advertencia de la barra dejó en claro que el regreso del ídolo no estará exento de presión.



