Bota estas 10 cosas de casa: dan mala suerte en este 2026, según Feng Shui

¿Tienes plantas con espinas, ropa vieja o muebles con puntas? Prepárate para botarlo todo de tu casa, porque según la filosofía oriental del Feng Shui, estos objetos atraen mala suerte para el 2026.

Según la disciplina, que prioriza la armonía a través del orden y la limpieza, cada objeto tiene una carga simbólica y energética que puede favorecer o perjudicar el equilibrio del hogar.

Te explicamos cuáles son los objetos que conviene sacar de casa y qué ocurre cuando se conservan por más tiempo del necesario. También considera los colores: estos son los que marcan tendencia para 2026.

10 cosas que atraen mala suerte en casa y debes botarlas, según el Feng Shui

1. Flores secas o marchitas

Las flores aportan vitalidad cuando están frescas, pero una vez secas representan energía estancada.

Para el Feng Shui, la ausencia de vida en estos elementos afecta el equilibrio energético del hogar y puede relacionarse con desánimo, cansancio o falta de motivación. Mantenerlas implica retener una energía que ya cumplió su ciclo.

2. Relojes que no funcionan

Un reloj detenido simboliza el tiempo estancado, indica AD Magazine. Según el Feng Shui, tener relojes parados en casa favorece el bloqueo de proyectos y la sensación de atraso personal o profesional.

Además, absorben la energía del espacio donde se encuentran, generando ambientes densos.

3. Muebles u objetos con puntas pronunciadas

Las esquinas filosas o formas puntiagudas cortan el flujo energético. Mesas, repisas o sillones con este tipo de diseño pueden generar tensión, discusiones y desequilibrios emocionales.

La recomendación es optar por formas curvas u orgánicas que permitan que la energía circule con mayor suavidad.

4. Espejos rotos, manchados o en mal estado

Los espejos duplican la energía, tanto positiva como negativa. Cuando están dañados, no solo retienen vibraciones desfavorables, sino que también las proyectan.

El Feng Shui aconseja mantenerlos limpios y en buen estado o retirarlos por completo.

5. Cactus y plantas con espinas

Aunque son populares en la decoración, las plantas espinosas representan defensas y conflictos. Dentro del hogar se asocian con mala suerte, discusiones frecuentes y dificultades económicas.

Si se conservan, lo ideal es colocarlas en exteriores o cerca de ventanas.

6. Partes de animales muertos

Piezas decorativas como cuernos, pieles o taxidermia simbolizan muerte y detención energética. Estos objetos atraen vibraciones pesadas que afectan el ambiente general del hogar.

7. Ropa vieja o que ya no se usa

La acumulación de prendas deterioradas o que no se utilizan impide la renovación energética. Guardarlas por años representa apego al pasado y dificulta la llegada de nuevas oportunidades.

Donarlas o desecharlas ayuda a liberar espacio físico y energético.

8. Tijeras mal guardadas

Las tijeras abiertas o expuestas se asocian con conflictos y rupturas. El Feng Shui recomienda guardarlas cerradas y dentro de cajones para evitar tensiones, discusiones innecesarias y pérdidas de energía.

9. Vajilla rota o despostillada

Platos, tazas o vasos dañados simbolizan carencia y desgaste. Usarlos de forma habitual puede reflejar desorden financiero y falta de estabilidad.

Mantener una vajilla en buen estado favorece la abundancia y la armonía familiar.

10. Objetos rotos que “algún día” se arreglarán

Todo aquello que no funciona y se conserva por costumbre genera estancamiento. El Feng Shui señala que estos objetos representan promesas incumplidas y retrasos constantes.

Repararlos o desecharlos es clave para activar la energía del cambio en 2026.

Lee más sobre Feng Shui:

· Feng Shui para atraer prosperidad: Crea un hogar lleno de energía positiva

· ¿Hay lagartijas en tu casa? El Feng Shui te explica que significa

· Por qué no dejar zapatos en la entrada o pasillos según el Feng Shui