‘Emily en París’ es renovada para una sexta temporada en Netflix

Netflix confirmó oficialmente la renovación de la aclamada serie ‘Emily en París’ para una sexta temporada, consolidando así el éxito internacional de esta comedia dramática que sigue conquistando audiencias.

Protagonizada por Lily Collins en el papel de Emily Cooper, la serie narra las aventuras de una ejecutiva de marketing estadounidense que, tras su llegada a París, ve su vida transformarse profesional y personalmente.

La trama ha evolucionado llevando a Emily a Italia, donde en la quinta temporada —estrenada en diciembre— asumió el liderazgo de la Agencia Grateau Roma. Según la sinopsis oficial, esta entrega la enfrentó a retos laborales y sentimentales en su adaptación a Roma, incluyendo fracasos profesionales, desamores y un secreto que puso a prueba una de sus relaciones más cercanas.

Al superar estos conflictos, Emily logró fortalecer sus vínculos y abrirse a nuevas posibilidades.

El elenco, uno de los pilares del éxito de la serie, vuelve a reunir a figuras como Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount y Minnie Driver, entre otros, garantizando la química y el dinamismo que caracterizan a la producción.

Impacto en audiencia

En términos de audiencia, la quinta temporada demostró un impacto inmediato: debutó en el puesto número 2 del Top 10 global de Netflix con 13.5 millones de vistas en sus primeros cuatro días, manteniéndose en la segunda posición la semana siguiente con 13.3 millones de reproducciones, según lo que reseña Variety. Estas cifras reflejan la vigencia y el atractivo masivo de la serie.

Creada por Darren Star —mentor detrás de éxitos como ‘Sex and the City’—, la serie cuenta con un equipo de producción ejecutiva que incluye a Tony Hernandez, Lilly Burns y la propia Lily Collins, entre otros. Es una producción conjunta de Paramount Television Studios, Darren Star Productions y Jax Media.

Con esta renovación, ‘Emily en París’ se prepara para continuar explorando los giros en la vida de su protagonista, combinando moda, romance y drama en escenarios europeos icónicos. Los fanáticos pueden esperar más sorpresas, elegancia y, por supuesto, el inconfundible estilo de Emily Cooper en la próxima temporada.

