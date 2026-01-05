Kristen Stewart se ofrece a dirigir un remake de ‘Twilight’

Kristen Stewart, la actriz que saltó a la fama encarnando a Bella Swan en la saga ‘Twilight’, expresó abiertamente su deseo de dirigir una nueva versión de la icónica serie de películas de vampiros.

La declaración tuvo lugar durante su participación en el evento “10 Directores a Seguir” de Variety, celebrado el pasado 4 de enero en Palm Springs, California, donde fue reconocida por su debut en la dirección con ‘The Chronology of Water’ (2025).

“Me encantaría… Mira, amo lo que hizo Catherine [Hardwicke], amo lo que hizo Chris [Weitz], amo lo que todos los directores hicieron con las películas”, afirmó Stewart, de 35 años, al ser preguntada por la posibilidad por Entertainment Tonight. “Eran tan ellos mismos, raros y tan presentes en esa época en la que aún no sabían lo que eran, como antes de que explotaran”.

Con entusiasmo y convicción, añadió: “Imagínense si tuviéramos un presupuesto enorme y muchísimo cariño y apoyo. No sé, me encantaría readaptarme. Sí, claro, haré el remake. ¡Lo haré! ¡Estoy comprometida!“.

De estrella a directora

Stewart alcanzó notoriedad mundial al protagonizar las cinco películas de la saga Twilight (2008-2012), basadas en las novelas de Stephenie Meyer y coprotagonizadas por Robert Pattinson y Taylor Lautner, entre otros. La franquicia contó con varios directores: Catherine Hardwicke en la primera entrega, Chris Weitz en Luna nueva, David Slade en Eclipse y Bill Condon en Amanecer.

Recientemente, en una entrevista con The Hollywood Reporter, Stewart reflexionó sobre la complejidad de dirigir una producción de tal magnitud, elogiando a Hardwicke: “Ser capaz de soportar y organizar tantas opiniones, y aun así crear algo que se sienta como propio, es casi imposible. Con tantas voces en la sala y con tanta expectativa, nada se siente personal”.

El reconocimiento en el evento de Variety llega tras el estreno de su ópera prima, The Chronology of Water, que marca su transición formal a la dirección. Sobre este paso, Stewart comentó a ET: “He trabajado en películas de otros toda mi vida, desde que tenía nueve años, y siento que todo se ha ido construyendo hasta este momento para encontrar un pequeño espacio para mí. Es justo lo que he querido hacer toda mi vida“.

Aunque por ahora no hay planes oficiales para un remake de ‘Twilight’, la declaración de Stewart genera un notable revuelo entre los fanáticos de la saga. Mientras tanto, la actriz y directora continúa promocionando ‘The Chronology of Water’, actualmente en cines, y reflexionando sobre un año 2025 que describió como “carbonatado” y “el más loco” de su vida.

