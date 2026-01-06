Aitana Bonmatí y Armand Duplantis son los deportistas del año según la Asociación Internacional de Prensa Deportiva

La futbolista del Barcelona Aitana Bonmatí y el atleta sueco Armand Duplantis son los ganadores de los premios a los mejores deportistas europeos de 2025, concedidos por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).

Ambos deportistas repiten como ganadores, luego de haber obtenido este reconocimiento también en la edición de 2024, consolidando su hegemonía en el deporte europeo.

Bonmatí y Duplantis, tricampeones en la élite del deporte europeo

El galardón representa el tercero en la carrera de Armand Duplantis, quien previamente fue premiado en 2022, mientras que para Aitana Bonmatí se trata de su tercer reconocimiento consecutivo, al haber sido elegida desde 2023 sin interrupciones.

La votación contó con la participación de representantes de 43 países europeos afiliados a la AIPS, lo que refuerza el prestigio y alcance del premio dentro del panorama deportivo internacional.

Duplantis supera a Carlos Alcaraz y Dembélé en la votación masculina

En la categoría masculina, Armand “Mondo” Duplantis se impuso al tenista español Carlos Alcaraz, quien finalizó en el segundo lugar, y al futbolista francés Ousmane Dembélé, que completó el podio.

Durante 2025, el atleta sueco protagonizó una temporada histórica al romper cuatro veces el récord mundial de salto con pértiga, siendo la más reciente en los Mundiales de atletismo de Tokio, celebrados en septiembre. En esa competencia, Duplantis dejó la nueva plusmarca en 6.30 metros, con lo que conquistó su tercer título mundial consecutivo.

Aitana Bonmatí se impone a Sabalenka y Femke Bol

En la rama femenina, Aitana Bonmatí superó en la votación a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y a la atleta neerlandesa Femke Bol, reafirmando su estatus como una de las grandes figuras del deporte mundial.

Entre sus principales logros individuales destacan el Balón de Oro y el premio FIFA The Best, mientras que a nivel colectivo fue pieza clave para que el FC Barcelona conquistara todos los títulos nacionales, consolidando su dominio en el futbol femenino.

Un año dorado para Bonmatí con Barcelona y España

Además de su impacto con el club blaugrana, Bonmatí tuvo un rol protagónico con la selección española, al disputar las finales de la Liga de Naciones y de la Eurocopa, cerrando un año excepcional que la mantiene como referente del futbol femenino europeo.

El reconocimiento de la AIPS confirma a Aitana Bonmatí y Armand Duplantis como los nombres propios del deporte europeo en 2025, tras un año marcado por récords, títulos y dominio absoluto en sus respectivas disciplinas.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Armand Duplantis y la española María Pérez son premiados como Atletas del Año por World Athletics

· Atleta sin límites: Armand Duplantis volvió a romper su propio récord

· Armand Duplantis, el mejor saltador con pértiga del mundo, sueña con competir en el Santiago Bernabéu

· Armand Duplantis, el hombre que se elevó hacia el cielo de París 2024 y rozó la eternidad