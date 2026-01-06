El portero Fernando Tapia está de regreso con las Águilas del América

El portero Fernando Tapia se convirtió en la séptima baja de los Tigres de la UANL de cara al inicio del torneo Clausura 2026, después de que la directiva del América decidió adquirir el 30 por ciento del porcentaje de la carta de los derechos federativos del citado guardameta.

De esta forma Tapia regresa al equipo en el que se formó y dio el salto a los Gallos Blancos de Querétaro en donde sus buenas actuaciones lo llevaron a generar el interés de varios equipos hasta que llegó la oferta de Tigres y estuvo ahí cuatro torneos, pero sin que pudiera arrebatar la titularidad al argentino Nahuel Guzmán.

América 🦅



El arquero de 24 años, Fernando Tapia, vuelve al Club América tras su paso por Tigres.



Tapia se despidió hoy de sus compañeros en Tigres y en principio vendrá a Coapa como tercer arquero, detrás de Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota.@ESPNmx pic.twitter.com/yqM5R34N8v — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) January 6, 2026

Una vez realizada la operación que ya se venía manejando hace tiempo extraoficialmente, Tapia solo acudió a las instalaciones de los Tigres a despedirse de sus compañeros en el Centro de Entrenamiento de la escuadra felina y a partir de ahí retornar a la Ciudad de México para reportarse con el América.

Tapia llegó a los Tigres en 2024 buscando tener actividad y sobre todo después de la sanción de 11 partidos que recibió Nahuel Guzmán por su falta de respeto a los jugadores de Monterrey con el uso de un rayo láser para distraer al portero regiomontano.

El arquero que prestaba sus servicios en el Querétaro y de ahí Tigres compró el porcentaje del 30 por ciento del valor de la carta del portero y que ahora América la recuperó para ponerlo a disputar la plaza de segundo arquero con Rodolfo Cota ante la eventual convocatoria mundialista de Luis Malagón y su ausencia en el cuadro americanista a partir de abril.

El guardameta nacido en la ciudad de Villahermosa, Tabasco y con 24 años de edad solo jugó 4 partidos en dos años con los Tigres, por lo que espera pelear por el puesto de segundo arquero con Rodolfo Cota y tratar de ver acción como lo hizo con Querétaro en donde llegó a jugar en 24 encuentros en la Liga MX.

Tapia se trata de un jugador que todavía falta ser probado con regularidad, pero siempre su apuesta fue crecer en el América, aunque en este caso la llegada de Luis Malagón procedente, hace tres años y medio afectó sus planes y tuvo que buscar actividad en el Querétaro y después en los Tigres, pero sin encontrar la regularidad esperada.

Con Tapia y Dourado, América apenas suma dos incorporaciones en el actual torneo, sin que hasta el momento se contemplen más llegadas a las instalaciones de Coapa, después de que se manejó la opción de que pudiera llegar Brian García procedente del Toluca y que pasará a los escarlatas Ralph Orquín.

Fernando Tapia regresa al América y podría ser el portero titular en la Liguilla cuando Ángel Malagón se vaya con la Selección Mexicana💣🦅 pic.twitter.com/andp4yEgyN — Roberto Haz (@tudimebeto) January 6, 2026

Con la salida de Fernando Tapia, Tigres suma su séptima baja, entre los que se incluye a Sebastián Córdova, Javier Aquino, Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto, Leonardo Flores y Bernardo Parra que pasaron al Atlante, San Luis y Querétaro.

Seguir leyendo:

– América y Toluca estarían “cocinando” un trueque de jugadores para el Clausura 2026

– América sumaría al brasileño Ricardo Dourado como su primer refuerzo del Clausura 2026

– América ya tiene al relevo de Malagón para el Mundial.





