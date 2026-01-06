Gabigol pretende ayudar a Neymar para que dispute el Mundial 2026

El delantero Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ afirmó este lunes, durante la presentación de su regreso como jugador del Santos, que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda así disputar el Mundial de 2026.

“Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo“, dijo en rueda de prensa el atacante, cedido por el Cruzeiro hasta finales de año.

🇧🇷🏆 Gabigol fue presentado como nuevo refuerzo de Santos y sorprendió con una declaración en conferencia de prensa que no tuvo que ver con el conjunto paulista: “Queremos ayudar a Neymar, porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”.



🗣️ El delantero de 29 años destacó: “Es muy… pic.twitter.com/uDrgbaB6pX — TyC Sports (@TyCSports) January 5, 2026

Reencuentro en Santos: el regreso a casa de dos ídolos

Neymar y Gabigol se reencontrarán esta temporada en el Santos, club en el que ambos se formaron y dieron sus primeros pasos como profesionales. Sin embargo, su convivencia en el primer equipo fue mínima.

Cuando Gabigol ascendió al plantel principal, Neymar ya estaba en proceso de salida para iniciar su exitosa etapa en el FC Barcelona, lo que limitó su tiempo juntos en el club paulista.

Una sociedad forjada en la selección brasileña

Donde sí compartieron más experiencias fue en la selección brasileña, con la que lograron uno de los mayores hitos del futbol del país: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Estamos aquí para ayudar a Neymar. Estamos muy bien, muy felices de compartir vestuario y de poder estar juntos de nuevo”, insistió el delantero, dejando claro el buen momento personal y deportivo que viven ambos.

Gabigol habló con Neymar durante las negociaciones

El atacante reveló que mantuvo conversaciones con Neymar durante las negociaciones entre el Santos y el Cruzeiro. El exjugador del París Saint-Germain (PSG) y Al-Hilal acaba de renovar su contrato con el ‘Peixe’ hasta finales de 2026, reforzando el proyecto deportivo del club.

No obstante, Gabigol fue enfático al señalar que el éxito del equipo no depende solo de dos figuras.

Santos busca un equipo fuerte, no solo dos estrellas

El delantero subrayó que el Santos “no es Neymar y Gabigol” solamente, sino un grupo de “más de 11 jugadores” que deben trabajar juntos para construir un equipo competitivo, capaz de luchar por títulos en el futbol brasileño.

Gabigol promete compromiso y descarta un retroceso en su carrera

El exgoleador del Flamengo, con el que conquistó dos Copas Libertadores (2019 y 2022), confesó estar “muy ansioso” ante su próximo redebut con el Santos y aseguró encontrarse en excelente forma física.

“Llego muy bien, he descansado bastante en las vacaciones y también he entrenado. Tengo 29 años todavía, creo que soy joven y nunca tuve una lesión grave”, subrayó.

Asimismo, prometió empeño y dedicación a la afición del ‘Peixe’ y fue contundente al rechazar que este regreso represente un retroceso, pese a los problemas financieros del club y a que en 2025 estuvo cerca de descender a la Serie B del Campeonato Brasileño.

“Si es un paso atrás volver al mejor equipo de la Tierra, no hay mejor paso atrás que ese”, declaró con confianza.

El regreso de Gabigol al Santos, junto a Neymar, ilusiona a la afición y apunta a convertirse en una de las historias más seguidas del futbol brasileño rumbo al Mundial 2026.

Sigue leyendo:

· Olympique Lyon presenta a Endrick como “uno de los mayores talentos” del mundo y desmiente penalización del Real Madrid

· Carlo Ancelotti habló sobre la posible presencia de Neymar Jr. en el Mundial de 2026

· Dani Alves podría volver al fútbol tras su paso por los Pumas de la UNAM