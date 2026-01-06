Pochettino y Xavi, entre candidatos a ser nuevo DT del Manchester United

Mauricio Pochettino y Xavi Hernández encabezan la lista de candidatos que maneja el Manchester United en su nueva búsqueda de entrenador. Tras el despido de Ruben Amorim, confirmado el lunes por la mañana, el club de Old Trafford inició el proceso para encontrar a su séptimo director técnico desde el retiro de Sir Alex Ferguson en 2013, de acuerdo con información de ESPN. La dirigencia analiza si avanza con una designación inmediata o si espera hasta el próximo verano europeo, cuando el mercado de entrenadores podría ofrecer opciones de mayor peso.

Mientras se define el rumbo a seguir, el exmediocampista del club Darren Fletcher asumirá de manera interina. Estará al frente del equipo en el compromiso de Premier League frente a Burnley, el miércoles, y en el duelo de tercera ronda de la FA Cup en casa ante Brighton & Hove Albion el domingo. Aún no existe una decisión firme sobre acelerar el nombramiento definitivo o aguardar hasta el cierre de la temporada 2025-26, con la Copa Mundial de la FIFA como punto de referencia.

Xavi ahora y Pochettino como opción de peso para el verano

Entre las alternativas disponibles de forma inmediata aparece Xavi Hernández. El exentrenador del Barcelona, campeón de LaLiga en la temporada 2022-23, se encuentra sin club tras dejar el Camp Nou al final del curso 2023-24 y ha manifestado interés en trabajar en la Premier League. Su disponibilidad y su experiencia en un club de alta exigencia lo colocan como una opción real, aunque en Old Trafford existen dudas por su falta de rodaje en el fútbol inglés y por la carga de partidos que implica competir en la máxima categoría.

Pensando en un escenario a más largo plazo, el nombre de Mauricio Pochettino vuelve a tomar fuerza. El actual seleccionador de Estados Unidos tiene contrato hasta después de la Copa Mundial, pero fuentes consultadas por ESPN señalan que el técnico argentino estaría abierto a regresar a la dirección de clubes una vez cumplidos sus compromisos internacionales. No sería la primera vez que United lo considera: el club ya lo tuvo en carpeta en tres ocasiones durante la última década y fue finalista en el proceso de selección de 2022.

Más allá de Pochettino y Xavi, la lista de candidatos incluye opciones para una solución inmediata. Oliver Glasner, entrenador de Crystal Palace, destaca por su reciente título de FA Cup y por haber ganado la Europa League con Eintracht Frankfurt en 2022. Kieran McKenna, actual técnico de Ipswich Town y con pasado en el cuerpo técnico del United, también figura entre los nombres evaluados.

Gareth Southgate, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer y Enzo Maresca completan el abanico de opciones a corto plazo, mientras que Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti, Julian Nagelsmann y Andoni Iraola aparecen como alternativas si el club decide esperar. En cualquier escenario, la prioridad en Old Trafford es clara: elegir al entrenador adecuado para iniciar un nuevo ciclo competitivo.



