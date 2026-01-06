Temen mayor presencia de cárteles venezolanos en la frontera entre México y EE.UU.

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos encendió las alarmas en distintas regiones, ante las posibles repercusiones que podría generar este hecho.

Es por ello que las autoridades de Chihuahua, estado fronterizo con Estados Unidos, atienden en su agenda de riesgo la posibilidad de que cárteles de Venezuela tengan presencia en la entidad, ya sea temporalmente o busquen quedarse.

Incluso, se han coordinado reuniones con las agencias de seguridad de El Paso, Texas, para atender esta situación, según informó Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua.

En entrevista con El Heraldo de Chihuahua, el funcionario comentó que, desde hace un par de años, detectaron la presencia de integrantes del Tren de Aragua, una de las dos pandillas o grupos delictivos que operan desde Venezuela, lo que los ha llevado a una constante comunicación e intercambio de información con las agencias del gobierno de Estados Unidos.

Debido a que el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua tienen afectación directa hacia Estados Unidos, la prioridad es poder evitar que dichas pandillas incrementen su actividad, específicamente con el tráfico de migrantes.

“Mantenemos un seguimiento puntual sobre la posibilidad de la llegada al estado de Chihuahua, con fines de querer llegar hacia Estados Unidos o de vincularse con pandillas locales; por eso es que nosotros, inmediatamente en nuestra agenda de riesgos, pasa de nivel amarillo a nivel rojo de una atención permanente de esos movimientos”, indicó.

Dentro de este fenómeno migrante que pudiera darse tras la detención de Nicolás Maduro y con el anuncio del gobierno estadounidense, en el sentido de que estarán apoyando al país centroamericano para que lleven a cabo una transición en paz del gobierno, está el del retorno voluntario, conocido como migración inversa o una expulsión de ciudadanos venezolanos.

“¿Qué es lo que va a pasar?, pues que estos dos cárteles lo que van a buscar es salir de Venezuela. Al salir de Venezuela, es mucho más difícil poder identificar si cuentan o no con algo que los vincule a las pandillas”, dijo.

Ante este posible escenario de paso de venezolanos por el estado, en caso de que se de una repatriación voluntaria o que sean expulsados por el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantiene un combate frontal al secuestro, en específico de la población migrante, fenómeno que ha estado vigente en Ciudad Juárez.

