OpenAI lanza ChatGPT Health para conectar tus registros médicos con la IA

OpenAI presentó ChatGPT Health, una nueva sección dedicada a consultas de salud dentro de su plataforma ChatGPT. Esta herramienta permite conectar registros médicos y aplicaciones de bienestar para ofrecer respuestas basadas en datos personales

Funcionamiento de ChatGPT Health

ChatGPT Health opera como una pestaña independiente en la interfaz de ChatGPT, accesible desde el menú lateral. Los usuarios conectan sus datos a través de socios como b.well para registros médicos en Estados Unidos, así como aplicaciones como Apple Health, Function, MyFitnessPal y WeightWatchers. La herramienta procesa información subida manualmente, como PDFs de análisis clínicos o fotos, junto con datos conectados de forma segura.

El sistema mantiene conversaciones, archivos y memorias de salud aislados del resto de ChatGPT, sin utilizarlos para entrenar modelos de OpenAI. Incluye encriptación adicional y opciones para eliminar datos. OpenAI desarrolló la función con la ayuda de más de 260 médicos de 60 países, que revisaron 600,000 respuestas para asegurar precisión y referencias a profesionales. Está disponible en web e iOS, con planes de expansión.

Principales funciones

Entre las capacidades destacan las conexiones a registros médicos electrónicos, que incluyen resultados de laboratorio, resúmenes de consultas e historiales clínicos. También integra datos de Apple Health para métricas de movimiento, sueño y actividad; Function para análisis de laboratorio y nutrición; MyFitnessPal para seguimiento de macronutrientes; y WeightWatchers para soporte en medicamentos GLP-1. Otras aplicaciones compatibles son AllTrails, Instacart y Peloton.

Los usuarios pueden subir archivos, usar instrucciones personalizadas y realizar consultas específicas, como resúmenes de análisis sanguíneos o preparación para citas médicas. La herramienta proporciona tablas comparativas, planes de seguimiento y tendencias, como evolución de la presión arterial, pero indica explícitamente que no diagnostica ni trata condiciones. Enfoca respuestas en derivar a expertos, especialmente en emergencias o salud mental.

Beneficios para los usuarios

ChatGPT Health centraliza datos dispersos de portales médicos y aplicaciones, facilitando el acceso a resúmenes y análisis. Permite preparar consultas médicas con preguntas sugeridas basadas en historiales personales y genera planes adaptados a métricas reales de fitness o nutrición. Más de 230 millones de usuarios semanales ya consultan temas de salud en ChatGPT, y esta función ofrece respuestas contextualizadas.

La privacidad se refuerza con autenticación multifactor y separación de datos, sin retención para entrenamiento de IA. Usuarios reportan mayor preparación para interacciones con proveedores de salud, aunque la herramienta enfatiza su rol complementario. OpenAI planea agregar más integraciones para ampliar su utilidad en el manejo diario de información sanitaria.

