¿Padeces migraña?: conoce más acerca de este dolor de cabeza intenso y discapacitante

La migraña se presenta como una de las afecciones neurológicas más comunes. Se observa un marcado predominio en mujeres, quienes padecen esta condición entre tres y cuatro veces más que los hombres. Las migrañas pueden afectar gravemente la calidad de vida del paciente, a menudo convirtiéndose en un impedimento significativo para el desarrollo diario de actividades.

El dolor característico de la migraña se presenta de forma unilateral, pulsátil y puede durar desde cuatro horas hasta tres días. Suele intensificarse con el movimiento y se acompaña frecuentemente de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y el sonido. Hay dos tipos de migraña: con y sin aura.

El diagnóstico de la migraña se basa en la evaluación de los síntomas del paciente y, en la mayoría de los casos, no requiere de estudios radiológicos adicionales. Los médicos suelen realizar una exploración neurológica que incluye una evaluación del fondo de ojo.

A efecto de conocer más esta afección, la Fundación Española de Cefaleas (FECEF) elaboró un documento dirigido a pacientes y familiares con datos sobre la migraña que dan respuesta a las cuestiones más frecuentes que nos podemos plantear.

Factores genéticos y no genéticos

La migraña posee un componente hereditario significativo, con antecedentes familiares frecuentes entre los afectados. Determinados genes favorecen una activación excesiva del nervio trigémino, lo que desencadena la liberación de sustancias como el péptido CGRP en las meninges, la capa que recubre a los huesos, que producen dolor al producir inflamación y dilatación de los vasos sanguíneos.

Hay también factores no genéticos que pueden desencadenar episodios, tales como cambios hormonales, estrés, alteraciones del sueño y variaciones meteorológicas.

Tipos de migraña y estilo de vida

Las recomendaciones del doctor Julio Pascual, presidente del Comité Científico y de Publicaciones de la FECEF y autor del documento, enfatizan la importancia de mantener hábitos saludables que faciliten el manejo de la migraña. Esto incluye mantener una higiene del sueño adecuada, practicar ejercicio regularmente y seguir una dieta equilibrada.

El especialista apunta que más del 90% de las personas que acuden a consulta por dolor de cabeza sufren cefaleas primarias y, al menos, en dos de cada tres de los casos son migrañas.

En declaraciones a EFE, Pascual señala que migraña sin aura lo padece entre un 70-80% de los pacientes con migraña. Mientras que el 20-30% restante padece lo que se denomina migraña con aura, caracterizada por alteraciones visuales como borrosidad, luces o rayas coloreadas, adormecimiento de un lado de la cara y brazo y, en algunos casos, dificultad para hablar o entender.

“Los síntomas del aura no duran más de una hora y no dejan secuelas”, indica el experto.

Tratamientos y prevención

Las crisis agudas de migraña son tratadas con antiinflamatorios de acción rápida y, en casos más severos, con triptanes. Es importante evitar ciertos medicamentos que pueden conducir a la adicción y a la cronificación del dolor de cabeza.

Para personas con problemas cardíacos o que no toleran los triptanes se cuenta con otras opciones como fármacos con principios activos de rimegepant o lasmiditán. Por el contrario, se recomienda evitar el uso de analgésicos combinados, egotamina o derivados opiáceos, ya que puede provocar adicción y cronificación de la migraña.

El tratamiento preventivo se considera en pacientes que experimentan más de cuatro episodios de migraña al mes. Se utilizan betabloqueantes, topiramato y enfoques innovadores como los tratamientos dirigidos contra el péptido CGRP, que han demostrado ser efectivos para pacientes que no responden a tratamientos tradicionales.

