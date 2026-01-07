Tortillas y productos de masa de maíz que se vendan en California deben incluir ácido fólico de forma obligatoria

A partir de este 1 de enero de 2026 entró en vigencia una ley en California que hace obligatorio que las tortillas y productos de masa de maíz que se vendan en el estado incluyan ácido fólico, para prevenir defectos de nacimiento.

Esta es una medida clave para la salud materna, especialmente en la comunidad latina, donde su deficiencia es común. De esta forma, California se convierte en el primer estado de EE.UU. en establecer esta fortificación obligatoria.

La misma busca reducir defectos del tubo neural en bebés, atendiendo una brecha nutricional documentada en la población latina del estado. No se trata de un cambio de sabor ni de textura, sino de una medida de salud pública, advierte autoridades.

Datos del estado muestran que entre 2017 y 2019 solo el 28% de las latinas en California reportó haber tomado ácido fólico el mes previo a quedar embarazada, en comparación con el 46% de las mujeres blancas que dijo consumirlo, según el Departamento de Salud Pública de California.

Requisitos técnicos

La legislación establece especificaciones claras por tipo de producto:?

Harina de masa de maíz y tortillas terminadas : 0.7 miligramos de ácido fólico por libra

: 0.7 miligramos de ácido fólico por libra Masa húmeda de maíz : 0.4 miligramos por libra de producto final

: 0.4 miligramos por libra de producto final Etiquetado: obligatorio declarar la adición en las tablas nutricionales

Los fabricantes que operan en California están obligados a cumplir esta medida, con exenciones únicamente para productores artesanales pequeños como restaurantes y mercados que elaboran sus propias tortillas.

Importancia del ácido fólico

El ácido fólico, también conocido como vitamina B9, es un nutriente esencial hidrosoluble que el cuerpo no produce por sí mismo y debe obtenerse a través de la dieta o suplementos.

Participa en la síntesis de ADN y ARN, la formación de glóbulos rojos y el metabolismo de aminoácidos, previniendo anemias megaloblásticas. También ayuda a reducir los niveles de homocisteína, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Este crucial durante el embarazo para prevenir defectos del tubo neural en el feto, como la espina bífida. Apoya el sistema inmunitario, el funcionamiento nervioso y la replicación celular, con deficiencias comunes que afectan la salud general.

Impacto en la salud pública

Históricamente, los productos de maíz quedaron fuera de las regulaciones federales de fortificación que sí aplicaban al trigo desde hace décadas, dejando una brecha crítica en comunidades donde la tortilla de maíz es alimento básico diario. Las autoridades sanitarias estatales estiman que esta medida prevendrá decenas de malformaciones congénitas cada año.

En 1998, Estados Unidos obligó a fortificar con ácido fólico productos de grano como el arroz, la pasta y los cereales. Desde entonces, la tasa de bebés nacidos con defectos del tubo neural cayó aproximadamente un tercio, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Aun así, los índices entre bebés nacidos de madres latinas se han mantenido más altos, advierten.

Respuesta de la industria

Gruma, empresa matriz de Mission Foods, afirmó que fortifica voluntariamente sus productos con ácido fólico desde 2016, cuando el gobierno federal lo autorizó por primera vez.

La compañía declaró su respaldo a las iniciativas legislativas de fortificación tanto en California como en Alabama, estado que aprobó una ley similar que entrará en vigor en junio de 2026.

