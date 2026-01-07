Real Oviedo suma 11 partidos sin ganar y pasa por la peor racha de su historia en primera división

El Real Oviedo atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia en Primera División. Tras el empate de este fin de semana (1-1) en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, el conjunto carbayón alcanzó once partidos consecutivos sin victoria, firmando así la peor racha histórica del club en la máxima categoría del fútbol español.

Un récord negativo en el año del centenario

El club azul, que en este 2026 celebra su centenario y disputa su temporada número 39 en Primera División, estableció un nuevo registro negativo con el empate en Vitoria. Con este resultado, el Oviedo supera las diez jornadas sin ganar que había encadenado en las temporadas 1963/64 y 1998/99, hasta ahora las peores de su trayectoria en la élite.

En esta preocupante secuencia de resultados, el balance es claro: seis empates y cinco derrotas, números que reflejan la falta de contundencia y los problemas estructurales del equipo.

Un gol que corta la sequía, pero no la crisis

Pese al mal momento, el encuentro ante el Alavés dejó una noticia positiva para el conjunto dirigido por el uruguayo Guillermo Almada. El Real Oviedo logró romper su sequía goleadora gracias al tanto de Fede Viñas, el primero del equipo tras más de dos meses y siete partidos consecutivos sin ver portería rival.

El gol devolvió momentáneamente la esperanza a los azules, que incluso dispusieron de ocasiones suficientes para haberse llevado los tres puntos de Mendizorroza.

Expulsión y caída al último puesto de la tabla

Sin embargo, el empate no fue suficiente y el panorama empeoró tras la expulsión de Fede Viñas, la tercera que sufre el delantero esta temporada. Además, el triunfo del Levante en el Sánchez-Pizjuán condenó al Oviedo a caer al último puesto de la clasificación.

Con 12 puntos en su casillero, el Real Oviedo se encuentra ya a seis puntos de la permanencia, una distancia preocupante cuando el campeonato se aproxima al cierre de la primera vuelta.

Un cierre de primera vuelta de máxima exigencia

El conjunto carbayón cerrará la primera mitad del campeonato liguero el próximo sábado en el Carlos Tartiere (14:00 horas), donde recibirá al Real Betis, equipo que ocupa la sexta posición y suma 16 puntos más que el Oviedo.

Un duelo de máxima dificultad que pondrá a prueba la capacidad de reacción de un Real Oviedo en crisis, urgido de una victoria que corte una racha histórica y evite que el centenario del club quede marcado por el descenso.

