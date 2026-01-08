Así será el nuevo Ford Fiesta eléctrico, ¿gracias a Renault?

El camino hacia la electrificación ha obligado a muchos fabricantes a replantear sus estrategias, y Ford no es la excepción. Tras la salida del Fiesta del mercado europeo y el cierre de su producción en Alemania, pocos imaginaban que el nombre regresaría tan pronto.

No obstante, una colaboración confirmada entre Renault y Ford ha reactivado uno de los modelos más recordados del segmento B.

El acuerdo entre ambas marcas, anunciado oficialmente en diciembre de 2025, tiene como objetivo acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos asequibles. Para Ford, esta alianza representa una oportunidad estratégica: reducir costos, acortar tiempos de desarrollo y volver a competir en un segmento que había quedado prácticamente abandonado tras el adiós del Fiesta.

El Ford Fiesta eléctrico, cada vez más cerca

Según información publicada por el medio alemán Auto Motor und Sport, el regreso del Ford Fiesta como coche eléctrico estaría prácticamente confirmado y su debut se produciría en 2028. Esto marcaría su reaparición aproximadamente cinco años después de que la última unidad saliera de la planta de Colonia, en Alemania.

A diferencia de generaciones anteriores, el nuevo Fiesta no contará con versiones de combustión interna. La estrategia de Ford sería clara: una gama exclusivamente eléctrica, alineada con las regulaciones europeas y con la transformación del mercado hacia la movilidad cero emisiones.

Plataforma Renault, identidad Ford

El nuevo Fiesta eléctrico aprovecharía la plataforma eléctrica de Renault, la misma base técnica que da vida al Renault 5 eléctrico. Esta arquitectura permitiría a Ford acceder a componentes clave ya desarrollados, como el sistema de propulsión y las baterías, reduciendo significativamente los costos de producción.

No obstante, Ford conservaría libertad total en aspectos fundamentales del producto. El diseño exterior, el interior y la puesta a punto del chasis correrían por cuenta de la marca estadounidense, lo que garantizaría que el modelo mantenga una personalidad propia, pese a compartir elementos técnicos con su “primo” francés.

En el apartado mecánico, el Ford Fiesta eléctrico estaría disponible con baterías de 40 o 52 kWh, asociadas a motores de 120 o 150 caballos de fuerza. La versión de 95 caballos no estaría contemplada para este modelo. Con esta configuración, el utilitario podría homologar hasta 400 kilómetros de autonomía, una cifra competitiva dentro de su segmento.

Precio accesible como principal argumento

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es su posicionamiento en precio. Aunque Ford aún no ha revelado cifras oficiales, todo indica que el nuevo Fiesta eléctrico se situará por debajo de los $30,000 dólares.

Las estimaciones apuntan a un precio de entrada cercano a los $28,000 dólares, una cifra que lo colocaría en línea con sus principales competidores. Para referencia, el nuevo Nissan Micra eléctrico arranca alrededor de los $27,700 dólares, por lo que Ford buscaría mantenerse en un rango muy similar para no perder competitividad.

Este enfoque confirma que el objetivo del Fiesta eléctrico no será el lujo ni el alto rendimiento, sino convertirse en un vehículo urbano eficiente, moderno y relativamente accesible.

Un segmento cada vez más competitivo

El regreso del Fiesta se dará en un contexto muy distinto al que dejó atrás. El segmento de los utilitarios eléctricos ha crecido de forma notable y seguirá ampliándose en los próximos años. Entre los principales rivales del Fiesta eléctrico se encuentran:

Renault 5 eléctrico.

Nissan Micra eléctrico.

Volkswagen ID. Polo.

CUPRA Raval.

Škoda Epiq.

Peugeot E-208.

Citroën ë-C3.

Opel Corsa E.

Esta creciente competencia obligará a Ford a diferenciarse no solo por precio, sino también por diseño, tecnología y comportamiento dinámico, un terreno donde históricamente el Fiesta ha sabido destacar.

El Fiesta dentro de la nueva gama eléctrica de Ford

Con este modelo, Ford ampliaría su ofensiva eléctrica en Europa. La gama quedaría compuesta por el Fiesta eléctrico, el Puma Gen-E, el Explorer, el Capri y el Mustang Mach-E, cubriendo desde el segmento urbano hasta el SUV de mayor tamaño.

Además, la alianza con Renault no se limitaría únicamente a vehículos eléctricos. Diversos rumores apuntan a que Ford también aprovechará esta cooperación para reforzar su oferta de modelos híbridos, e incluso se habla del posible regreso del Focus, aunque transformado en un SUV con una estética inspirada en el Bronco, pero sin enfoque todoterreno extremo.

