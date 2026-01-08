Esposa de Fernando del Rincón revela los motivos detrás de la ausencia del presentador

Jullye Gilberti, quien es pareja sentimental del presentador Fernando del Rincón, lanzó en sus redes sociales un video con el que buscó calmar a los seguidores del reconocido periodista mexicano, quienes en los últimos días habían externado su preocupación porque no habían tenido noticias suyas.

La inquietud surgió porque de la nada Fernando dejó de aparecer a cuadro en el programa que encabeza en CNN en Español y también dejó de tener presencia en sus redes sociales, lo que provocó una serie de interrogantes por parte de quienes lo siguen y están al pendientes de su punto de vista sobre todo lo que acontece en el mundo.

En su material, con duración de unos cuantos minutos, Julie compartió la verdad detrás de la ausencia del presentador, al confesar que desde hace unos días tiene problemas de salud que le han imposibilitado realizar sus actividades con normalidad.

“Todos me están preguntando por Fernando. Fernando desde el sábado empezó con escalofríos, con dolor de cabeza, con fiebre muy alta, con una congestión horrible, con una tos que no puede ni hablar, que no se le para”, inició contando su pareja.

A continuación detalló que su pareja, con quien contrajo matrimonio en el 2014, ya está recibiendo tratamiento médico, por lo que confía que pronto pueda sanar y reincorporarse a sus actividades diarias.

“Ya le estamos dando antibióticos, todos los antigripales habidos y por haber, todos los menjurjes, hasta sopitas de pollo. O sea, más no puedo hacer, porque la verdad estoy sola”, se sinceró la actriz venezolana.

Jullye concluyó su mensaje brindado algo de tranquilidad a quienes la cuestionaron por la ausencia de Fernando del Rincón, pues hay que recordar que expresentador de ‘Primer Impacto’ ya luchó en dos ocasiones contra el cáncer, por lo que hubo quienes temieron lo peor.

“Nada más quería avisarles que esa es la razón por la que no saben nada él. Ojalá hubiera estado bien y mucho más en este momento pero bueno, apenas esté bien, yo les aviso”, concluyó Jullye en alusión a la oleada de información que hay en el mundo y en la región tras la captura de Nicolás Maduro.

Hasta el momento se desconoce cuándo será el retorno de Fernando del Rincón a la pantalla de CNN o a sus redes sociales, pues todavía continúa en recuperación.

Sigue leyendo: