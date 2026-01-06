Ana Brenda habló sobre la difícil crisis de salud que vivió

En una revelación honesta y conmovedora, la actriz mexicana Ana Brenda Contreras compartió los detalles de la grave crisis de salud que enfrentó recientemente.

Tras semanas de un cansancio extremo que ella misma calificó como un “colapso de su cuerpo“, la intérprete vivió momentos de incertidumbre al ser hospitalizada de emergencia.

El episodio comenzó durante un viaje a Nueva York para asistir a la ceremonia de los Emmy Awards tras la nominación del programa en el que participa ¿Quién es la Máscara? Ana Brenda relató que, tras meses de una intensa carga de trabajo, su cuerpo dio señales de alerta definitivas. “Llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada… sentía que algo no me entraba, me sentía fatal”, confesó la actriz en su podcast, Ella Sin Filtros.

Los síntomas incluyeron dolores intensos en riñones, estómago, articulaciones y pecho, lo que derivó en un riesgo de colapso que la obligó a buscar atención médica inmediata.

La gravedad del cuadro clínico llevó a los especialistas a considerar diagnósticos alarmantes, mencionando incluso procedimientos como un raspado de médula. “Nos pintaban algo horrible… cuando pasa algo así, lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y tengo que estar para ella'”, declaró visiblemente afectada al recordar el temor de dejar a su pequeña Aria.

Finalmente, los médicos lograron estabilizarla tras detectar una afección en la que el cuerpo, ante un estrés extremo o infección, reacciona de forma exagerada atacando sus propias plaquetas y provocando una inflamación corporal masiva.

Afortunadamente, tras descartar enfermedades de mayor gravedad, Ana Brenda pudo regresar a su hogar para continuar con su recuperación.

Hoy, la actriz se dice profundamente afortunada de que todo haya quedado en un susto, aunque reconoce que esta experiencia ha cambiado su perspectiva sobre la importancia de escuchar al cuerpo y priorizar la salud integral por encima de cualquier compromiso profesional.

