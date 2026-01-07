Salen a la luz las causas y nuevos detalles de la muerte de Brigitte Bardot 

El pasado 28 de diciembre el mundo del espectáculo se vistió de luto por la lamentable muerte de la actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció a los 91 años cuando se encontraba en su hogar en la localidad de Saint-Tropez, en Francia.

La histrión, quien es recordada por sus múltiples papeles en la pantalla grande y cuyo funeral se llevó a cabo este miércoles 7 de enero en la Iglesia Notre-Dame de l’Assomption, en Saint-Tropez, pasó sus últimas semanas de vida luchando contra el cáncer, tal y como lo reveló Bernard d’Ormale, su viudo, en una entrevista otorgada a la revista Paris Match.

En esa conversación Bernard detalló que su amada esposa fue diagnosticada con cáncer el pasado mes de diciembre, lo que los llevó a tomar cartas en el asunto y a someterla a un par de cirugías, sin embargo, sus intentos por hacer frente a la enfermedad fueron en vano.

El hoy viudo compartió que Brigitte Bardot comenzó a sentir dolores muy intensos de espalda poco antes de su muerte, pero pese a ello ella decidió abandonar el hospital y refugiarse en La Madrague, su querida casa, en donde terminaría falleciendo.

“Ella siempre quería volver a La Madrague. Y allí, era más complicado, sobre todo por sus dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama”, se sincero Bernard.

En la misma plática expresó que él estuvo en todo momento a su lado acompañándola en el inmenso dolor que sentía y en la lucha contra la enfermedad que le aquejaba.

“Nunca me aparté de su lado. La cuidé, apoyado por enfermeras que venían discretamente todos los días”, contó Bernard d’Ormale sobre los cuidados que tuvo con la actriz en la última etapa de su vida.

También ahondó en detalles sobre los últimos minutos de vida de Brigitte Bardot, quien se fue de este mundo refiriéndose a él con ese apodo que solían decirse y con el que expresaban el profundo amor que sentían por el otro.

“Estaba medio dormido a su lado. Me incorporé cuando la escuché decir ‘Pioupiou’, ese pequeño apodo que usábamos en privado, y luego todo terminó. Un sentido de paz y tranquilidad se asentó en su rostro. Y se volvió increíblemente hermosa de nuevo, como en su juventud. No hubieras creído que tenía 91 años”, relató Bernard sobre ese momento tan especial que vivió junto al gran amor de su vida.

Sus restos descansarán en un cementerio

Los restos de la actriz descansarán para la eternidad el cementerio marino de Saint-Tropez, ubicado frente al Mar Mediterráneo, en donde ya yacen los restos de sus padres y los de Roger Vadim, su primer esposo, a pesar de que ella quería ser inhumada en su casa, algo que no pudo cumplir por lo engorrosos que resultaron los trámites con las autoridades para cumplir con su última voluntad.

