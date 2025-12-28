Así fueron las últimas publicaciones de Brigitte Bardot en redes sociales

El mundo despidió a una leyenda. Brigitte Bardot, el eterno símbolo de belleza y sensualidad del cine francés, falleció a los 91 años, dejando tras de sí una vida dividida en dos actos claramente definidos: la consagración como estrella de Hollywood y la dedicación apasionada al activismo por los derechos de los animales.

Las últimas publicaciones en las redes sociales de la Fundación Brigitte Bardot, organización que ella misma creó en 1986, ofrecieron a sus admiradores un conmovedor y sereno vistazo final.

En ellas, se la veía radiante, haciendo lo que más amaba en sus últimos años: compartir afecto con animales rescatados. Un video la mostraba acariciando a Urphe, un Doberman en busca de un hogar, y otra publicación navideña la captó besando a un perro rescatado, imágenes que encapsulan la esencia de su segunda vida, lejos de los focos.

De “Dios creó a la mujer” a la creación de un legado

Bardot saltó a la fama mundial como la voluptuosa y libre ‘Gatita Sexual’ en la película ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956). Catalogada por la revista Time como “la exportación más admirada de Francia”, su imagen definió una era.

Sin embargo, en 1973, en la cúspide de su carrera, tomó una decisión radical: abandonó el cine para dedicar su energía, fama y recursos a una causa: la defensa de los animales.

“Di mi juventud y mi belleza a los hombres; ahora doy mi experiencia, lo mejor de mí, a los animales”, declaró en una ocasión. Su fundación se convirtió en un pilar para refugios, campañas de rescate y esterilización de animales callejeros, con acciones tan significativas como la donación de 140.000 dólares para ayudar a miles de perros en Bucarest.

Su vida posterior no estuvo exenta de polémica, por sus declaraciones y posturas políticas de extrema derecha que la llevaron a ser multada en varias ocasiones por incitar al odio racial.

A pesar de ello, su estatus como ícono cultural es indiscutible. El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje a la estrella, definiéndola como “una leyenda que encarnaba una vida de libertad” y un “resplandor universal”. En sus últimos años, Bardot vivió recluida en su propiedad de Saint-Tropez, alejada del escrutinio público pero siempre vinculada a su fundación.

Brigitte Bardot muere no solo como una de las actrices más icónicas del siglo XX, sino como la presidenta de una fundación que salva vidas. Su legado perdura en cada animal rescatado y en la imagen imborrable de una mujer que cambió el glamour por la compasión.

