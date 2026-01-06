Muere Béla Tarr, director de “Sátántangó” y “Missing People”, a los 70 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por el fallecimiento del director húngaro Béla Tarr, reconocido por obras como “Sátántangó”, “Las armonías de Werckmeister” y “El caballo de Turín”, a sus 70 años de edad y tras larga lucha contra una enfermedad que no se reveló.

La lamentable noticia fue dada a conocer por el realizador Bence Fliegauf a la agencia de noticias MTI, en nombre de la familia del artista. Aunque los detalles de su deceso permanecen desconocidos, se informó que el artista falleció en Budapest, rodeado de sus seres queridos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Béla Tarr realizó 11 largometrajes desde su debut en 1979. La primera de ellas se tituló “Nido familiar”, mientras que su último filme, “Missing People” (2019), se trató de una pieza destinada para el Festival de Viena Wiener Festwochen. En dicha producción, el realizador presenta imágenes desgarradores de migrantes y vagabundos que contrastan con el opulento estilo de vida que predomina en la capital austriaca.

Sin embargo, su obra más conocida fue “Sátántangó” (El tango de Satanás), donde a lo largo de siete horas y media, en un filme en blanco y negro, se retrata el derrumbe del comunismo en Europa del Este a través de los acontecimientos suscitados en un pueblo desolado en el área rural húngara.

Béla Tarr, director húngaro y creador de películas como “Sátántangó”, “Las armonías de Werckmeister” y “El caballo de Turín”. Crédito: AP

Béla Tarr y su legado cinematográfico

Dentro de su trayectoria en el cine, Tarr colaboró en varias ocasiones con el Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai, obteniendo obras maestras como: “Armonías de Werckmeister” (2000), una adaptación de la novela “La melancolía de la resistencia”, así como “Tango satánico” (Sátántangó, 1994), basada en la novela homónima.

Además de sus temáticas profundas sobre la existencia, el tiempo y los problemas del ser humano, Béla Tarr destacó por el uso de planos secuencia de larga duración, una estética minimalista y las imágenes en blanco y negro para enfatizar el carácter sombrío de sus obras.

El artista fue galardonado con el Oso de Plata en Berlín por “El caballo de Turín”, producción con la que se despidió de la dirección de la pantalla grande, aunque se mantuvo colaborando en proyectos de teatro independiente. Su último reconocimiento fue el Premio Honorífico 2025 del D’A, en el Festival de Cine de Barcelona, donde fue catalogado como “el cineasta vivo más importante del momento”.

Seguir leyendo:

• Guillermo del Toro condena la inteligencia artificial en los Premios Gotham

• La esperada secuela de ‘The Social Network’ llega en 2026: sinopsis, reparto y más

• “Nunca se ve sangre”: Stephen King critica la violencia “limpia” del cine de superhéroes