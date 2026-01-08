Exempleado de TD Bank se declaró culpable de facilitar el lavado de dinero

Wilfredo Aquino, exempleado de TD Bank N.A. con sede en Nueva York, se declaró culpable de facilitar el movimiento de cientos de millones de dólares por parte de una red de lavado de dinero a través de cuentas de TD Bank, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“El acusado aprovechó su puesto en TD Bank y facilitó la actividad delictiva de una red de lavado de dinero que movió cientos de millones de dólares a través de las cuentas del banco”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

“Durante el plan ilícito, el acusado evadió los requisitos de presentación de informes para ocultar la identidad del líder de la red de lavado de dinero. La División Penal está plenamente comprometida con la erradicación de las redes de lavado de dinero y sus facilitadores, que explotan la seguridad y la estabilidad del sistema bancario de nuestro país”, agregó.

“Aquino ayudó a los delincuentes a lavar dinero desde dentro de TD Bank”, indicó el abogado principal Philip Lamparello, de la División de Procesos Penales y Especiales de la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva Jersey.

Los empleados bancarios son la primera línea de defensa contra el lavado de dinero, el fraude y otros delitos financieros.

Se movieron cientos de millones de dólares

“El puesto de Wilfredo Aquino en TD Bank le exigía reportar actividades sospechosas de clientes y adherirse a estrictas regulaciones contra el lavado de dinero”, señaló la agente especial a cargo, Jenifer L. Piovesan, de la Oficina de Campo de Newark del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).

“En cambio, hizo la vista gorda ante el cumplimiento de la ley y priorizó su enriquecimiento personal. El IRS-CI continuará trabajando con nuestros socios policiales para investigar a las personas que se aprovechan de nuestro sistema financiero mediante actividades delictivas”, añadió.

Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de un cargo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios. Su sentencia está prevista para el 12 de mayo.

Según documentos judiciales, desde 2019 hasta febrero de 2021, Aquino, entonces subgerente de tienda de TD Bank, aprovechó su cargo para facilitar el movimiento de cientos de millones de dólares por parte de una red de lavado de dinero a través de cuentas de TD Bank.

Durante ese tiempo, el líder de la red, Da Ying Sze, conocido como David, y sus cómplices, movieron aproximadamente 474 millones de dólares a través de cuentas de TD Bank, depositando efectivo en tiendas de TD Bank en Nueva York, Nueva Jersey y otros lugares.

En febrero de 2022, Da Ying Sze se declaró culpable de coordinar una conspiración para lavar dinero por 653 millones de dólares, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y sobornar a empleados del banco en relación con transacciones financieras.

Aceptó sobornos por hasta $11,000 dólares

Si bien la red utilizó varias tiendas de TD Bank para llevar a cabo sus actividades de lavado de dinero, la mayor parte del dinero fue blanqueada a través de la tienda de Aquino en Midtown Manhattan. Nadie procesó más transacciones para David’s Network en la tienda de Midtown Manhattan que Aquino.

Durante el proceso de lavado de dinero de David, Aquino procesó aproximadamente 1,680 cheques bancarios oficiales para David’s Network, por un total de más de 92 millones de dólares. Casi todos estos cheques bancarios se financiaron con un depósito en efectivo correspondiente superior a 10,000 dólares, lo que obligó a TD Bank a presentar un informe de transacciones de divisas (CTR).

Aunque Aquino sabía que David realizaba estos depósitos, nunca lo identificó como el “conductor” en el CTR. Aquino también sabía que TD Bank había cerrado otras cuentas vinculadas a David por actividad sospechosa; un colega incluso le advirtió que la actividad de David “parecía lavado de dinero”.

En febrero de 2021, Aquino facilitó tres transacciones de lavado de dinero de David, por un total de casi 2 millones de dólares en efectivo, en la cuenta de un tercero. No reportó a David como el conductor de la transacción, ocultando así su participación en el proceso de lavado de dinero. Aquino aceptó numerosas tarjetas de regalo de David por un total de más de $11,000 dólares a cambio de facilitar este esquema, incluyendo las tres transacciones realizadas en febrero de 2021.

El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 dólares o el doble del monto involucrado en el delito, la que sea mayor.

Sigue leyendo:

– EE.UU. acusa formalmente a líderes del Cártel de Sinaloa de lavado de dinero y narcotráfico.

– Tesoro sanciona a tres instituciones relacionadas a red de lavado de dinero del narco en México.