Alertan sobre uso de misil con capacidad nuclear de Rusia en nuevo ataque a Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania alertó de la amenaza de un posible lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio desde un polígono de pruebas nucleares estratégicas ruso.

De acuerdo al reporte del New York Times, poco después se produjeron explosiones cerca de la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania. De confirmarse, el uso de dicha arma, aunque esté armada con ojivas convencionales o simuladas, constituiría una grave amenaza para Ucrania y sus aliados occidentales, y una escalada de la tensión por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.

Cabe mencionar que no se trataría de un primer ataque en su tipo, ya en 2024, Rusia atacó a Ucrania, en ese entonces, con un nuevo modelo de misil de alcance intermedio, conocido como Oreshnik, que también se disparó desde este polígono.

NEW: Video reportedly showing the “Oreshnik” attack on Lviv. pic.twitter.com/FaCzTD461Z — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

Según se anunció ese año, dicho misil es capaz de alcanzar velocidad hipersónica con un gran nivel de penetración al dificultar su intercepción. El misil cuenta con capacidad nuclear y convencional.

Además, se estima que el uso masivo de Oreshnik con armamento convencional, puede equipararse al de un ataque nuclear, según autoridades rusas, por lo que este nuevo ataque podría abrir una nueva página en el conflicto que inició en febrero de 2022.

Por ahora, tanto el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, y el gobernador regional, Maksym Kozytskyi, solo mencionaron que el ataque ruso alcanzó un objetivo de infraestructura al oeste de Ucrania, aunque no proporcionaron detalles sobre el arma utilizada.

Sadovyi dijo que correspondía al ejército ucraniano determinar si el arma desplegada por las fuerzas rusas era un misil Oreshnik.

Los medios de comunicación ucranianos citan al comando occidental de la Fuerza Aérea de Ucrania diciendo que se había utilizado un misil balístico que viajaba a una velocidad de casi 8,000 mph.

Sigue leyendo: