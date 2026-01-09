Exfiscal Bruce Fein fue removido del equipo de defensa de Nicolás Maduro en EE.UU.

Barry Polack, el abogado que representa a Nicolás Maduro en Estados Unidos, solicitó que Bruce Fein, exabogado del Departamento de Justicia durante la administración Reagan sea excluido del equipo de defensa.

La solicitud judicial presentada se produjo dos días después de que Fein se incorporara al caso, y un juez concedió la moción, por lo que la destitución procedió.

Documentos judiciales muestran dicha petición, en donde se argumenta que Fein nunca fue contratado ni autorizado por Maduro.

“Ni el abogado abajo firmante, ni nadie que actúe en su nombre, ha autorizado al Sr. Fein a comparecer en nombre del Sr. Maduro”, escribió Pollack al juez el jueves por la noche.

Remueven a un abogado de Nicolás Maduro, tras una inusual pelea en un tribunal federal.

👉 El abogado constitucionalista y en derecho internacional, Bruce Fein, ingresó solicitud para representar a Maduro. La corte la aceptó.

👉 El otro abogado, el prestigiado Barry Pollack,… pic.twitter.com/IZ1GoeaMKL — Jesús García 🐦 (@JesusGar) January 9, 2026

Quién es Bruce Fein

Fein se graduó con honores en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Entre 1981 y 1989, fue vicefiscal general asociado en el gobierno de Ronald Reagan.

A lo largo de su carrera asesoró a países como Hungría y Sudáfrica en procesos de reforma constitucional y fue director de investigación en el Comité Conjunto del Congreso estadounidense sobre las ventas encubiertas de armas a Irán.

De acuerdo a la página de su bufete de abogados, Fein ha “asistido a varios países al escribir o reescribir sus constituciones” y laborado “en los más altos niveles de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del gobierno”.

En 2021, fue asesor de política en la campaña presidencial de Ron Paul.

