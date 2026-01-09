Kristi Noem confirma incautación del buque petrolero “Olina” en el mar Caribe

La mañana de este viernes Estados Unidos incautó el buque petrolero “Olina” en el mar Caribe, cerca de Trinidad y Tobago, según confirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Temprano esta mañana, la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) realizó un abordaje e incautación del buque tanque Olina en aguas internacionales al este del Mar Caribe. Como otro buque tanque de la “flota fantasma”, sospechoso de transportar petróleo embargado, este buque había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses”, indicó la funcionaria en X.

“La estrecha coordinación con el Departamento de Guerra (@DeptofWar), el Departamento de Estado (@StateDept) y el Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) garantizó un abordaje seguro y efectivo, conforme a la ley”, agregó.

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

Por último, Noem aseguró que las flotas fantasma no eludirán la justicia, y la Guardia Costera incautará los petroleros sancionados, hará cumplir el derecho estadounidense e internacional, y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcotráfico.

El operativo de este viernes ocurre tras el anuncio de que EE.UU. controlará por tiempo “indefinido” las exportaciones de petróleo venezolano, luego de la caída de Nicolás Maduro.

Previamente, una fuente citada por Reuters indicó que el “Olina” navega falsamente con la bandera de Timor Oriental, y había zarpado de Venezuela. “Salió de Venezuela la semana pasada completamente cargado de petróleo y el barco regresaba completamente cargado a Venezuela tras el bloqueo estadounidense a las exportaciones de petróleo venezolano”, dijo la fuente.